Она не способна просто улучшить жизнь народа, оставляя уродливый капитализм. Её больше волнует друзья по кооперативу Озеро. Всё что она делает походит на клоунаду в цирке. Вот депутат думы от партии власти и бывшая прокурор Крыма заявляет, что после присоединения ситуация в больницах стала ещё хуже, чем при Украине. Воруют везде, в том числе и в Крыму. О том, что в Крыму будет хуже я писал после присоединения. Мои предположения оправдываются. Наши бизнесмены, олигархи заберут всё что только можно и то что нельзя забирать.

В Крыму работает завод по производству марочных вин образованный ещё в восемнадцатом веке. Это гордость Крыма и не только. И вот в прошлом году этот завод продают, а фактически просто передают лучшему другу президента Юрию Ковальчуку соучредителю кооператива "Озеро" за пять миллиардов рублей. В его собственности находиться ещё два винодельческих завода - "Инкерман" и "Новый свет" есть и другие предприятия. Третья часть виноделен из 20 уже принадлежит бизнесменам и чиновникам близким к Кремлю за бесценок. Для сравнения только коллекция вин завода "Массандра" стоит 4 миллиарда евро. Сравните стоимость продажи.

11 -го марта президент собрал большое совещание с представителями списка Форбес по средствам связи, на котором призвал вкладывать деньги в экономику страны, а не направлять в "тихие гавани". Присутствовало 81 человек из которых 66 представляют крупный бизнес. Сколько было таких сборищ с похожей темой разговора, даже объявлял амнистии капиталу и не один раз. Амнистия значит капитал ворован. У кого - то будет другое мнение? Президент своим необдуманными действиями подтверждает, что миллиарды долларов выведенные за пределы страны - это чистый криминал. И этих воров он просит вернуть миллиарды в страну. Может так поступит сильный президент? Да никогда, он их боится и дальше просьбы дело не идёт. Никакого возврата не будет - это бизнес, а он на просьбы не реагирует. Когда он проводил сходняк большинство из них находилось за пределами страны. Был бы на его месте сторонник Сталина то можно было поступить иначе. Собрать всех в Кремле. Такое уже было до пандемии. Президент действительно собирал их в Кремле и объяснял амнистию. А надо было всех в автозаки и в Бутырку. Объяснить, что будете сидеть до тех пор без разбирательства пока не вернёте всё до копейки, что вывезли из России. Читатель скажет, что это является нарушением закона. А они грабили народ по закону? Они получили доходные предприятия по закону? Они месяцами задерживали зарплату рабочим по закону? Они платил нищенскую зарплату тоже по закону? Такой зарплаты нет ни в одной развитой капиталистической стране. Так почему наш президент не принимает ни каких действенных мер, чтобы вернуть в России хотя бы половину украденных средств? Потому что он их боится и руководить страной без их вмешательства не может.

Интересное предложение выдал бывший министр внутренних дел России при Ельцине А.Куликов. "Следует ужесточить наказание за большие взятки и даже ввести смертную казнь за коррупцию. Нужна специальная независимая структура и должность специального антикоррупционного прокурора. Создавать новые структуры наша власть способна. А как и кто будет определять большая или малая взятка? Возможно он на большие взятки готов не был. А почему такое предложение не внёс когда был министром? Может боялся? Анатолий, вы разве не понимаете, что предложения бывших чиновников, граждан страны властью вообще не воспринимаются. Президент в России является премьером, прокурором, судьёй, законодателем. Он определяет выплаты бедным, на детей, задерживает и садит не угодных власти добросовестных граждан страны, определяет сроки отсидки или освобождает вообще от следствия. А как быть с олигархами, которые наворовали миллиарды и вывезли, и продолжают вывозить из страны миллиарды долларов? Президент ведь давно признал, что эти миллиарды ворованные раз обещает и издаёт закон через думу об амнистии капитала? Ваше предложение, А.Куликов, похоже на детский лепет. Очевидно так вы и работали.

Нищенский бюджет не от того, что в стране ничего не делается без взятки и откатов. Бюджет нищенский от воровства. Для вас, А.Куликов, приведу надоевший всем пример, но он характеризует воровство. Кода в Росси при вашем кумире не осталось средств даже на то, чтобы заплатить своим чиновникам Ельцин заставляет премьера, который имел кличку "два процента" занимать за бугором. И вот один депутат на весь мир в думе заявляет, что из займа пропало 27 процентов, которые дочерью президента проведены через два банка и положены в третий в Швейцарии в виде ценных бумаг. Из займа в 4,8 миллиардов долларов Ельцин украл за один раз более миллиарда долларов. это не взятка, это прямое воровство. И никаких последствий. А последствия должны были быть именно от вас министра. Или другой пример. Однажды по дороге из Берлина в Москву за нефть пропало 18 миллиардов долларов и это тоже было озвучено на весь мир. И снова тишина. А вы говорите о взятках. От взяток бюджет не страдает. Он страдает от воровства чиновников. По стране теряются миллиарды долларов и никаких расследований. Почему никто не обращает внимание на то откуда взяткодатель берёт такие суммы? Например, зампред правительства Ставропольского края А.Золотарёв задержан за взятку в 60 миллионов рублей. А откуда эти миллионы от взяткодателя? Он их украл у государства. А власть будет судить того кто взял. Но ведь сейчас взятки подорожали и исчисляются уже миллиардами рублей. Конечно эти суммы украдены у государства.

Интересную информацию выдал депутат думы фракции КПРФ Н.Коломейцев. "На кого мы работаем? Ясно, что не на народ, хотя это и должны делать. За последние 5 лет бюджет России вырос на 10,5 %, а корпоративная прибыль на 52,3 %. Куда делись деньги 28 миллионов пенсионеров из накопительной части пенсий? В 2020 году в разгар пандемии на 7 человек увеличилось количество членов в списке "Форбс". При этом за чертой бедности 35 - 41 миллион человек, а Росстат даёт - 21 миллион, но и эта цифра катастрофическая. За 3 месяца мы приняли 15 законов, которые резко ограничили возможность законно действовать гражданам страны. Так на кого мы работаем? Я не считаю, что даже такие слова, прозвучавшие в думе, что - то могут изменить для депутатов "Единой России". Они для неё пустой звук, а именно она имеет решающий голос. Поэтому ни один закон по улучшению жизни народа не пройдёт, здесь действительно поможет только смена системы".

И это подтверждает только то, что сказано выше. Например, Н.Платошкин всегда призывал только к соблюдению законов, но президент испугался его и посадил под домашний арест, да такой, что хуже тюремного. И мы согласны.

Байден догадается закрыть нам закупку продовольствия и мы через полгода запоём "была бы страна , родная".