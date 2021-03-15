И как это мы обогнали всю Европу по темпам вакцинации?

В России уже 3,5 миллиона человек полностью вакцинированы от COVID-19, они получили оба компонента вакцины "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Россия лидирует в Европе по количеству завершенных курсов вакцинации от коронавирусной инфекции - две составляющие "Спутника V" уже получили 3,5 миллиона человек. Ни одна другая европейская страна еще не вакцинировала полностью 3 миллиона жителей. А Великобритания, которую многие приводят в качестве примера быстрой вакцинации, уступает по данному показателю России более чем в два раза", - говорится в сообщении.

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Если отключить интернет, то Россия выйдет на первое место в мире вообще по всем показателям. А пока можно зайти и проверить, возникают проблемы...

На сегодня в Великобритании вакцинировано 25.216.857 человек. Согласитесь, это все же немного больше, чем российские 3,5 миллиона.

Более того, во Франции 7 миллионов, в Германии 8,8 миллиона, а в Турции целых 10.923.284.

Про неевропейские США (больше 100 миллионов), Китай (52 миллиона) и Индию (около 30 миллионов) даже не говорим.

Вы знаете, я что-то начинаю сильно опасаться за судьбу российских прямых инвестиций, правда.

А.Б.