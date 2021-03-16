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Московский листок

Мы не хотим пикетировать. Но из нас делают бомжей

Опубликовано 16.03.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Мы не хотим пикетировать. Но из нас делают бомжей

17 марта 2021 года в 16-00 состоится пикет жильцов общежитий перед Советом федерации (Большая Дмитровка, 26, м.Пушкинская)

Люди собираются у совета федерации по двум причинам.

Во-первых, 12 июля 2017 года г. Матвиенко (глава совета федерации) во время встречи с депутатом Мосгордумы Сергеем Митрохиным обещала решить проблему жильцов общежитий. Прошло три года. Проблема не решалась.

4 февраля 2021-го жильцы самых разных московских общаг коллективно сдали в приемную Матвиенко обращение с напоминанием о своих проблемах и об этом обещании. Месяц уже прошёл, но ни слуху ни духу. Приходится напоминать о себе снова.

Во-вторых, госпожа-сенатор Нарусова изволила заявить, что не хочет видеть всяких «бомжей» на пикетах перед Советом федерации. Жильцы общежитий горячо разделяют её желание - они тоже не хотят видеть себя на пикетах. Если бы не желание всяких бизнесменов, чиновников и прочих жуликов лишить их крыши над головой, они с удовольствием остались бы дома. Жильцы общежитий надеются, что Нарусова учтёт совпадение желаний и поможет им.



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