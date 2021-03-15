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Московский листок

Прибыль российских компаний в 2020 году рухнула ниже уровня 12 летней давности

Опубликовано 15.03.2021 в разделе комментариев 0

кризис экономика прибыль бизнеса в 2020 году finexpertiza
Прибыль российских компаний в 2020 году рухнула ниже уровня 12 летней давности

Прибыль среднего и крупного бизнеса в России в 2020 году показала рекордное падение за 12 лет, сократившись на 23,5%, выяснила аналитическая служба международной аудиторско-консатинговой сети FinExpertiza. По итогам пандемического года сальдированный финансовый результат крупных и средних компаний оказался ниже по сравнению с 2019 годом на 23,5%, или на 3,82 трлн руб., и составил 12,42 трлн руб. "Более глубокое падение прибыли бизнеса прежде наблюдалось лишь 12 лет назад, в кризисном 2008 году – тогда оно составило 30,4%. Однако в абсолютном выражении сумма недополученных доходов в тот год была куда скромнее сегодняшний потерь и составляла 1,74 трлн руб", - отмечают эксперты.

Наиболее пострадавшими отраслями коронавирусного года стали гостиничный бизнес и сфера общественного питания. По итогам 2020 года отрасль получила убыток в 56,2 млрд руб., ухудшив свой финансовый результат по сравнению с предшествующим годом почти на 400%.

Прибыль в транспортировке и хранении рухнула втрое, до 392 млрд рублей; в оптовой торговле - на 69,5%, до 697,7 млрд рублей. Рекордный с 1994 года спад в добыче полезных ископаемых, затронувший почти все минеральные ресурсы - от нефти и газа до гравия и песка, - лишил отрасль каждого третьего рубля. Прибыль упала на 31,4%, до 2,72 трлн рублей.

Финансовые показатели предприятий ухудшились в 48 из 85 регионов. Самое серьезное падение отмечено в Северной Осетии, Ингушетии, Чувашии, Севастополе, Кемеровской области, Ненецком автономном округе.

По абсолютному размеру недополученной прибыли в 2020 году среди регионов лидируют Москва, где заработки бизнеса обвалились по сравнению с 2019 годом на 2,1 трлн руб. или на 43,2%. Ямало-Ненецкий автономный округ не досчитался 847,9 млрд руб., Татарстан - 392,9 млрд руб., Сахалинская область - 163 млрд руб., Пермский край - 161,9 млрд руб., Тюменская область - 148,5 млрд руб.

 



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