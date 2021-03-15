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Московский листок

Почти четверти россиян после увольнения не хватит денег даже на неделю

Опубликовано 15.03.2021 в разделе комментариев 0

кризис безработица нищета
Почти четверти россиян после увольнения не хватит денег даже на неделю

Почти четверть россиян (23%) заявили о том, что в случае потери работы их сбережений хватит менее чем на одну неделю, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования сервиса HeadHunter.

20% участников опроса считают, что денег им хватит на две недели, еще 15 % рассчитывают протянуть без постоянного источника дохода полтора месяца. Позволить себе искать новую работу в течение трех месяцев смогут 11% россиян. 4% надеются растянуть сбережения на полгода. Только 3% участников опроса заявили, что у них не возникнет финансовых трудностей из-за отсутствия работы.

С финансовыми трудностями во время поиска работы столкнулись большинство участников исследования, при этом для 39% они оказались серьезными. 44% отметили, что пока справляются, еще 10% назвали их почти незаметными.

Почти четверть опрошенных (23%) были вынуждены взять в долг у родителей после ухода с последнего места работы, еще 16% занимали деньги у родственников или друзей, а 11% брали кредит в банке. Не приходилось брать в долг 59% респондентам.



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