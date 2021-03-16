Римская церковь не будет венчать однополых

Представители сексуальных меньшинств, заключающие однополый союз, не могут получить благословение в церкви, заявила в понедельник Конгрегация доктрины веры, распространив соответствующее пояснение: "Ответ на вопрос "Обладает ли церковь полномочиями для их благословения" отрицательный", - говорится в разъяснении.

А что, должны были благословлять? В чем вопрос?

Церковь и союз мужчины и женщины блвгословляет со скрипом, особенно католическая - сами-то ихние попы жениться себе запретили, хотя, бывает, "женятся" друг на дружке с тоски. Лучше бы все же на бабах, оно здоровей как-то...

Вообще институт церковного брака довольно странен в современном мире. Вообще брак как таковой переживает не лучшие времена, а тут еще такая архаика... Кого-нибудь останавливал штамп в паспорте? Ну а тут даже не штамп, а запись в приходской книге.

А однополым-то вообще зачем?

А.Б.