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Московский листок

Римская церковь не будет венчать однополых

Опубликовано 16.03.2021 в разделе комментариев 1

церковь папа
Римская церковь не будет венчать однополых

Представители сексуальных меньшинств, заключающие однополый союз, не могут получить благословение в церкви, заявила в понедельник Конгрегация доктрины веры, распространив соответствующее пояснение: "Ответ на вопрос "Обладает ли церковь полномочиями для их благословения" отрицательный", - говорится в разъяснении.

А что, должны были благословлять? В чем вопрос?

Церковь и союз мужчины и женщины блвгословляет со скрипом, особенно католическая - сами-то ихние попы жениться себе запретили, хотя, бывает, "женятся" друг на дружке с тоски. Лучше бы все же на бабах, оно здоровей как-то...

Вообще институт церковного брака довольно странен в современном мире. Вообще брак как таковой переживает не лучшие времена, а тут еще такая архаика... Кого-нибудь останавливал штамп в паспорте? Ну а тут даже не штамп, а запись в приходской книге.

А однополым-то вообще зачем?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
svetozarapy написал 16.03.2021 02:13
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