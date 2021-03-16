Почему пресмыкается Зюганов?

«…здоровая часть партии не смогла отстоять своего законного права на контроль над партийной верхушкой и предотвратить растущее проникновение в нее карьеристов. В этом ее главная историческая вина и беда…»

Из Программы КПРФ, действовавшей в 1995-2008 г.г.

Цель этой статьи – донести до коммунистов, в преддверии отчетно-выборного XVIII-съезда КПРФ, свою оценку сегодняшнего положения и будущего партии. Несмотря на очевидный «левый поворот» в российском обществе и резкое падение авторитета власти, недавнее заявление Г.А. Зюганова: «КПРФ уверенно идет вперед» далеко от реальности. Это понимает большинство членов партии, что, однако, не уменьшает опасность для этого большинства оказаться после съезда, что называется, у разбитого корыта. Принципиальное значение для понимания ситуации имеет выступление Зюганова на встрече президента с руководителями парламентских фракций 17 февраля с. г., видеозапись и стенограмма которого размещены на интернет-сайте Кремля.

Заискивание перед Путиным и раньше проявлялось в речах Зюганова, вызывая недовольство коммунистов. Но насыщенное восхвалениями президента выступление 17 февраля нельзя оценить иначе как пресмыкательство. Приведу несколько цитат из обращения Зюганова к Путину, а затем их прокомментирую.

1) «И то, что Вы высоко оцениваете «четверку» партий и их консолидированную работу по преодолению кризиса и коронавируса, я считаю, это аванс, который нам еще предстоит отработать».

2) «При всех наших противоречиях этот созыв Думы работал достаточно конструктивно, несмотря на болезнь и трудности, я считаю, что парламент отработал достойно и помог Правительству и Вам вытащить страну в самое сложное время».

3) «Насчет неравенства… Это легко исправить, если поставить такую задачу. Вы ее поставили, но мы обязаны ее реализовать…».

4) «В последнее время Вы многое делали по поддержке науки».

Уже сама форма заявления Зюганова о стремлении отработать путинский аванс отталкивает от КПРФ потенциальных сторонников. Но хуже то, что в данном случае форма вполне соответствует содержанию. Зюганов воспринимает как должное трансформацию путинской власти в полуфеодальный режим и пытается найти свое место и место партии в этой реальности. Уже давно в выступлениях и документах КПРФ он выводит Путина из-под критики и корректирует свои действия при получении соответствующих сигналов из Кремля. Из последнего: лидер КПРФ оказался среди немногих не заметивших очевидной коррупции в истории с «дворцом Путина» и послушно отменил объявленные протестные акции КПРФ, хотя ранее заявлял, что запрещать мероприятия 23 февраля могут только провокаторы. Не нужно проводить социологические исследования, чтобы понять, как такая политика сказывается на авторитете партии.

Действующий состав Думы одобрил пенсионную реформу, еще больше изуродовал избирательное законодательство, принял позорные поправки в Конституцию и десяток репрессивных законов, в том числе и те, по которым сейчас судят коммунистов. Говорить, что эта единоросовская, холопская Дума отработала достойно, может только политик, не обращающий внимания на избирателей и ни в грош не ставящий мнение членов собственной партии.

Заявление о решающей роли Путина в борьбе за преодоление социального неравенства в особых комментариях не нуждается. Ведь действительно вознаграждение, полученное, к примеру, одиннадцатью членами правления Сбербанка снизилось до 5.9 миллиардов рублей в 2020 году по сравнению с 6.3 миллиардами годом раньше.

Наконец о науке. И о ней вспомнил Геннадий Андреевич. За два дня до встречи с президентом в Думе состоялся Круглый стол КПРФ, где обсуждались проблемы социально-экономического развития России и предложения партии по выходу из кризиса. Мне казалось, что в своем выступлении на Круглом столе я достаточно убедительно изложил планомерное разрушение фундаментальной науки путинской командой. Одобрил мою позицию и Зюганов. Одобрить то одобрил, но, как выясняется, не вполне.

Возникает вопрос: почему в период, когда народ осознает, что власть ведет страну в тупик, авторитет Путина валится, а политическая обстановка обостряется, лидер КПРФ демонстрирует всей стране свою зависимость от кремлевской администрации? Самый простой, пусть и не полный ответ можно дать, привлекая терминологию А.Г. Лукашенко: пересидел. Причем оказался зависим от власти и не в состоянии даже в риторике отражать политическую позицию большинства членов партии. С этой точки зрения выступление Зюганова 17 февраля – сигнал о скорых переменах в руководстве КПРФ. Ключевое значение будет иметь предстоящий XVIII-съезд.

Коммунисты на местах давно говорят о назревшей смене руководства партии, необходимости проведения независимой политической линии, восстановлении норм партийной демократии. Однако внутрипартийная обстановка и непрекращающиеся спецоперации власти обещают изменения совсем другого рода. Все более реальной становится опасность, о которой я говорил на пленуме ЦК КПРФ в марте 2019 г.: фактическая приватизация партии под контролем кремлевской администрации. Необходимо учитывать, что «номенклатурный передел» партийной жизни, начатый еще в 2008 г. с разгрома ленинградской организации, привел к настоящему времени к потере партийным большинством возможностей влиять на принятие ключевых партийных решений. Руководящая роль выборных партийных органов осталась только на бумаге. Более того, в связи с фактическим запретом на обсуждение внутрипартийных вопросов в партийных СМИ, коммунисты и даже члены ЦК плохо знают, что происходит в партии. Руководители региональных организаций КПРФ находятся в организационной и финансовой зависимости от Центра. Административное давление на них усилилось после последних «афонинских» поправок в Устав, предоставивших Президиуму ЦК, а фактически Зюганову и его окружению, исключительные полномочия, вплоть до роспуска всего регионального отделения. Неудивительно, что в таких условиях регионы рапортуют в Москву о полном «одобрямсе» курса Зюганова. За последние годы единственный раз рядовые коммунисты заставили руководство партии скорректировать свою позицию – это решение КПРФ голосовать «против» на опросе по поправкам в Конституцию, вопреки «воздержанию» фракции КПРФ в Думе.

Мы забыли, а молодежь и вовсе в неведении, об уроке, который извлекли из краха КПСС, восстанавливая партию в начале 90-х. И не случайно, вывод, закрепленный в Программе КПРФ, взятый мной эпиграфом этой статьи, был исключен из Программы именно в 2008 г. Та же ленинградская организация не смогла восстановиться до сих пор и ослаблена еще дрязгами и политическим предательством. И когда избранный недавно молодой руководитель горкома заявляет о поддержке деятельности Зюганова на посту Председателя ЦК КПРФ, хочется сказать одно: выросло новое поколение партийных карьеристов.

Еще одна особенность предстоящего съезда – жесткие нормы представительства, принятые под предлогом пандемии и означающие максимальное сокращение числа делегатов. Типичная делегация от региона – первый секретарь и представитель Центра, отобранный Зюгановым и Афониным. Короче говоря, созданы все условия для проведения съезда по сценарию Зюганова, без глубокого, откровенного анализа положения в партии. Продление полномочий Геннадия Андреевича или трансфер партийной власти указанному им кандидату очевидно устроит Кремль. Но делегаты съезда и все коммунисты должны понимать, что такое развитие событий может повлечь в близкой перспективе развал партии, что нанесет тяжелейший удар левым силам России.

9 марта 2021 г.