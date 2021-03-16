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Московский листок

Погода внутри страны не меняется

Опубликовано 16.03.2021 автором Григорий Полуэктов в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Погода внутри страны не меняется

Наступил весенний месяц, дни заметно становятся длиннее, при появлении солнца поднимается настроение. И вот тучка закрыла солнце и ты возвращаешься в российскую реальность. Настроение падает до нуля и думаешь о том, что тебя ждёт впереди. Просвета не видишь, тем боле дума разрешает не проводить расследование по коррупционным делам чиновников всех уровней. Разворуют Россию окончательно. Думаю смертность возрастёт не так как сегодня. А тут Зюганов совсем потерял разум и теперь не знаешь за кого голосовать. Предложил повышенный налог на подозрительно богатых. До этого ведь надо догадаться. (Подозрительно богатых.) Это как? Увидел, что сосед есть колбасу и запивает французским коньяком? Или имеет автомобиль марки "Форд"? Оказывается Зюганов подражает министру труда, который предложил перестать платить детские пособия подозрительно богатым семьям. Странно, что Зюганов клюнул на это. Нельзя же даже в шутку опускаться до придурков, которые сидят во властных структурах. Например, актёр А.Серебрянников, которого власть выдавила из страны говорит в интервью журналисту Ю.Дудю: "Я считаю, что национальной идеей в России является сила, наглость и хамство". Я бы добавил бестолковость. Термин "приблизительно" для чиновников и депутатов, которые держат слово на народ а не в кругу таких же применять нельзя. Это полнейшая тупость и бездарность. Людям бы России надо это запомнить. Как их не меняй, а они все на одну колодку. Зюганов тут же вспомнил о статье 20 Конвенции ООН по противодействию коррупции. В России уже всё продали, присоединили Крым и продают то, что осталось от Украины. Это разве не коррупция? Весь доход от частных предприятий идёт в карманы собственников. Зачем Зюганов вспоминает 20 статью, когда сами прорабатывают законы по которым нельзя судить чиновников. Воруют то чиновники. Вы ведь тоже попадаете под неприкосновенность и как депутат и по новым законам. Воруй не хочу. И ведь воруют.

Десятого на совещании с правительством президент поручил проработать вопрос диффренциации тарифов на электроэнергию. Это вопрос президента? И что будет по окончанию проработки? Можно предположить, что в некоторых регионах тарифы подскочат до тех у кого тарифы выше. Это и будет дифференциацией по Путински. Интересно бы спросить президента и нового министра энергетики: По какой цене продаёте электроэнергию Китаю?

Вот президент поменял некоторых чиновников в правительстве. И что мы получили? Правительство Мишустина, как и правительство Медведева ничем друг от друга не отличаются. Новый премьер занялся штрафами, других источников пополнения казны он не видит. Снимут скоро последние штаны. В интернете есть снимок Мишустина с улыбкой и раскрытым ртом, двумя пальцами правой руки показывает толи стопоря, которого ему не хватает или не хватает небольшого штрафа с народа. Из маленьких штрафов с народа складывается приличная сумма. В прошлом году было выписано штрафов только на водителей на 144 миллиона рублей. А сколько гаишники положили в свои карманы?

Год от года положение в экономике и настроение людей ухудшается. И всё это благодаря путинской системе управления и в то же время улучшается в его окружении и не только. Они как будто высасывают все соки из страны. На самом деле это элементарное мошенничество, но оно успешно проходит с нашим наивным и глупым народом. Возможно читатели выразятся в мой адрес по русски. Не возражаю, но я прав. На митинги мы боимся выходить, нас армия президента может искалечить. Согласен. Почему не вышли в 1996 году, чтобы заставить Зюганова принять власть, ведь на выборах он победил. Он не стал настаивать потому что сдрейфил, не сможет управлять разваленной страной. Но он забыл русский народ. Мог пригласить знающих людей в помощь. Однако у народа есть и другой выход для смены воровской власти. Прийти на выборы всем, чтобы не оставить бюллетени для манипуляции власти. За вами же никто не следит, кому вы поставили птичку. Так что пеняйте на себя, что у вас нет достойной зарплаты, пенсий, доступной медицины, бесплатного образования, низких тарифов и цен. А куда деваются наши налоги? Их растаскивают по карманам чиновники. Наверное никто из народа не скажет, что в стране есть конторы в которых не воруют. Даже депутат от партии власти Поклонская говорит, что воруют везде. Но воруют наши - народные деньги, чиновники не страдают от воровства. Они неприкосновенны и для закона и для воров в законе.

Сегодня для народа России понятно, кто же создал такую систему управления? Начал Ельцин, а В.Путин окончательно поставил точку. И ведь что странно в этой системе? Путин уже не в состоянии что либо изменить. Более того он совершенствует эту систему. Продал своему другу завод в Крыму по производству вин почти бесплатно. А народ Крыма уже не доволен властью России. И вот Украина намерилась силой освободить Крым от России. Может такое случиться, что при наступлении украинских войск крымчане помогут освободиться от России. Они не довольны не только самой Россией но и руководством Крыма. Говорят, что Аксёнов расставил на все "полезные" места в правительстве своих родственников и знакомых. Всё идёт по лекалам России.

При этом президент основательно готовится к выборам в Госдуму. От этих выборов будет зависеть его судьба в 2024 году и после ухода. Если он проиграет, то народ попросит его принять меры к В.Путины такие, которые он заслужил за 24 года разваливая страну и превращение народа в рабов. Именно это тревожит сегодня президента внутри страны? И что он предпринимает, чтобы жизнь продолжалась по его лекалам. Принимает меры по уничтожению оппозиции. Возбуждаются уголовные дела, хотя для этого нет оснований. И как вольготно чувствует себя президент перед камерами. Ему плевать, он себя вообразил спасителем России и несменяемым монархом.

Убрать неугодные СМИ. Президент очевидно действительно не смотрит телевизор. Там нет неугодных для президента каналов. Все без исключения пиарят президента. Есть канал "Царьград", но он транслирует только по кабелю. В "Триколоре" его нет. Основные передачи ведёт Ю. Пронько - грамотный экономист и он никого не пиарит, он просто рассказывает народу правду о преступной политике властных экономистов.

Президент готовится к выборам, набрав в правительство, силовые структуры бездарей и хапуг. Читатель, вы можете назвать хотя бы одного чиновника, который действительно честен перед народом и работает на рост экономики и на улучшении жизни граждан страны? Назовите.

Президент назначает заместителем руководителя ФСБ генерал - полковника С. Королёва, который как выясняется позже связан с несколькими организованными преступными группами. Ну как такой генерал может работать в совершенно закрытой структуре? И какой же из президента разведчик? Ведь Королёв не сегодня познакомился о руководством ОПГ. Надо было посмотреть на то как живёт этот генерал. Куда нас ведёт слабый и никчёмный президент, который не понимает, что страна под его руководство погрязла в воровстве и продажности чиновников? Даже в ФСБ работают и дослуживаются до генералов матёрые преступники. Давайте к выборам подойдём со всей ответственностью, если конечно хотим жить. 



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