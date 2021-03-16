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Московский листок

Появилось видео распыления газа у редакции "Новой газеты"

Опубликовано 16.03.2021 в разделе комментариев 0

химическая атака на "новую газету"

В телеграм-канале "Новости Москвы" появилось видео с камеры наблюдения возле офиса "Новой газеты", на котором запечатлен человек, одетый в форму курьера "Яндекса", распыляющий неизвестное вещество из заднего колеса велосипеда.

Как пишет сама "Новая газета", официальные источники заявили, что "ничего рядом со зданием, где расположена редакция нашей газеты, не обнаружено", несмотря на то, что "десятки людей задыхались от вони".

"Смотрите, это уже прямо машина для совершения терактов: фальшивый курьер распыляет ядовитый газ, контейнер с которым вмонтирован в велосипед, прямо на входе в здание. Замысел понятен: на подошвах прошедшие через пятно сотрудники разнесут отраву по всем этажам", - отмечает издание.

Журналисты назвали произошедшее угрозой для москвичей и потребовали от городских властей провести совместное расследование химической атаки на редакцию.

Напомним, днем 15 марта журналисты пожаловались на резкий химический запах, возникший на входе в редакцию издания в Потаповском переулке. Прибывшие на место происшествия экстренные службы заявили, что не обнаружили повышенного содержания вредных веществ в воздухе.

 



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