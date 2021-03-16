Господа военные, вы как Навального судить будете?

Суд 16 марта рассмотрит жалобу представителя Алексея Навального на бездействие следователей в связи с его госпитализацией в Омске. Навальный в настоящее время содержится в ИК-2 во Владимирской области. Об этом сказано в имеющемся в распоряжении ТАСС письме 235-го Гарнизонного суда, который будет рассматривать жалобу на бездействие следователей в связи с его госпитализацией в Омске.

Суд просит администрацию колонии "обеспечить участие в судебном заседании Навального А. А. посредством видео-конференц-связи".

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А почему, собственно, гарнизонный суд? Лешу что, еще и в армию призвали?

Нет, нарушения принципа подсудности нет, другая сторона - как бы военные. Но вот нет ли тут заведомого неравенства сторон перед судом? Суд военный, судьи военные, и судят военных. А жалуется какой-то уголовник, которого даже в суд доставить нельзя, то того опасный. Так что отрицательное решение суда просматривается как-то заранее.

Но вообще - о чем суд?

Так задумаемся: человека отравили, прилюдно и публично. Не известно, кто. Не известно, чем. Но отравили. И вот следственные органы уже много месяцев категорически отказываются выяснять обстоятельства преступления, даже заведомо отрицают, что преступление состоялось. И даже под судом - отказываются исполнять свои прямые обязанности - расследовать!

В чем вроде бы проблема? Открой дело, проведи разные следственные действия - если не травили, а, скажем, выпил несвежего чаю или обострилась ипохондрия, геморроидальная колика случилась, как с Петром Третьим, то так и закрой это дело, за отсутствием состава или даже события преступления. Но нет! Вообще не хотят этим делом заниматься, и находят для этого законные основания.

Это не говоря о том, что нет официального ответа на вопрос - что же случилось с Лешей Навальным тогда в самолете? А ведь если не ответить, то подобное будет случаться и с другими пассажирами. У нас чайку на всех хватит.

И вот тут возникает куда более общий вопрос - в нашем демократическом государстве партия или президент, победившие на выборах, сразу приватизируют всю судебную и правоохранительную систему? И она сразу начинает работать только на победившую политическую силу, а остальные получают поражение в правах?

А как же независимое правосудие? Про правоохранительную систему в целом даже не говорю.

У нас полиция, ФСБ, Росгвардия, прокуратура, следком - они по-прежнему государственные? Или на сегодня уже представляют собой "частное охранное предприятие" по охране интересов некой группы лиц, облеченной властью?

Депутатский автозак

Очень актуальный вопрос, между прочим. Допустим, "свинтили" на днях сразу 170 депутатов разного уровня - и они полагают, что это государство. А на самом деле, возможно, это были просто активисты правящей партии, просто в погонах. И это меняет дело.

Депутатов стали отлавливать по ночам

Чей портрет висит в кабинете у большого полицейского или фсбэшного начальника? Понятно, Дзержинского. А еще чей? Не Путина ли? А вот, допустим, Льва Толстого или Алексея Навального, и даже Геннадия Зюганова - никогда.

Но ведь Путин - не царь, если согласно конституции, то он временно исполняет обязанности главы государства. Почему ж ему такой почет?

И ведь что обидно - если место Путина когда-нибудь займет Навальный, то и его портреты везде повиснут. А не Пушкина, хотя это ведь он первый написал: "Души прекрасные порывы!"

А.Б.