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Московский листок

Производители предупредили о подорожании майонеза

Опубликовано 16.03.2021 в разделе комментариев 0

кризис инфляция растительное масло стабилизация цен
Производители предупредили о подорожании майонеза

Маслозаводы начали уведомлять производителей продуктов, в том числе майонеза, о повышении отпускных цен на растительное масло на 20%. Как передает "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка, стоимость подсолнечного масла в b2b-канале начала расти сразу после заключения соглашения торговых сетей с производителями по стабилизации.

"Какое-то время цены были на уровне 110 руб. за 1 кг, теперь заводы-поставщики озвучивают стоимость около 130 руб. за 1 кг", - отметил гендиректор АО "Эссен продакшн АГ" (выпускает майонез, кетчуп, горчицу под брендом "Махеевъ") Леонид Барышев. По его словам, маслозаводы, вероятно, пытаются переложить убытки от фиксации цен на b2b-клиентов.

В соглашении поставщиков с торговыми сетями предельные отпускные цены на масло установлены в 95 руб. за 1 л с НДС, розничные — 110 руб. за 1 л с НДС. При этом оно распространяется только на масло подсолнечное рафинированное, дезодорированное, произведенное без смешивания с другими видами, без примесей и добавок, в потребительской упаковке. Остальная продукция, например, наливное масло, под соглашение не подпадает и цены на нее меняются в зависимости от мировой конъюнктуры.

По словам директора "Совэкона" Андрея Сизова, экспортные цены на российское масло на прошлой неделе выросли сразу на $100 за тонну, до $1,68 тыс. за тонну (FOB). Растительные масла в мире продолжают дорожать в том числе в связи с увеличением цен на нефть и растущим спросом.

Издание отмечает, что почти 70% себестоимости майонеза приходится на подсолнечное масло, а повышение цен на масло почти на 35% в течение 2021 года — это рост себестоимости 1 кг майонеза на 23 руб. Исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев отмечает, что производители майонеза не могут проигнорировать столь резкое удорожание ключевого сырья, но компании вряд ли станут резко транслировать рост себестоимости в цены на полках, опасаясь падения спроса.

 



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