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Московский листок

Госдума запретила просветительскую деятельность без разрешения властей

Опубликовано 16.03.2021 в разделе комментариев 1

закон о просветительской деятельности
Госдума запретила просветительскую деятельность без разрешения властей

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий заниматься просветительской деятельностью без разрешения властей.

Инициативу в ноябре прошлого года внесла группа парламентариев из комиссий Госдумы и СФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. По мнению авторов законопроекта, существующий закон создаёт предпосылки для "реализации антироссийскими силами под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий", в том числе направленных на "дискредитацию российской политики, пересмотр истории и подрыв конституционного строя".

Документом вводится определение "просветительская деятельность", под которой предлагается понимать любые действия вне рамок образовательных программ, которые направлены на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции "в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов".

Согласно документу, кабмин получает полномочия по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности и форм контроля за ней.

Законопроект также обязывает высшие учебные заведения получать заключения для подписания соглашений о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти.

Ранее против законопроекта выступила Российская академия наук (РАН), которая обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не подписывать этот документ после принятия его парламентом.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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ну да
chvv написал 16.03.2021 14:48
Дурдом на марше, поскольку разъяснения основ марксизма, наук, литературный анализ - по сути просветительство
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