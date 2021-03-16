Госдума запретила просветительскую деятельность без разрешения властей

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий заниматься просветительской деятельностью без разрешения властей.

Инициативу в ноябре прошлого года внесла группа парламентариев из комиссий Госдумы и СФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. По мнению авторов законопроекта, существующий закон создаёт предпосылки для "реализации антироссийскими силами под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий", в том числе направленных на "дискредитацию российской политики, пересмотр истории и подрыв конституционного строя".

Документом вводится определение "просветительская деятельность", под которой предлагается понимать любые действия вне рамок образовательных программ, которые направлены на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции "в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов".

Согласно документу, кабмин получает полномочия по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности и форм контроля за ней.

Законопроект также обязывает высшие учебные заведения получать заключения для подписания соглашений о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти.

Ранее против законопроекта выступила Российская академия наук (РАН), которая обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не подписывать этот документ после принятия его парламентом.