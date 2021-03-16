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Московский листок

Потребительские расходы россиян рухнули до пятилетнего минимума

Опубликовано 16.03.2021 в разделе комментариев 1

кризис экономика потребительские расходы россиян в 2020 году
Потребительские расходы россиян рухнули до пятилетнего минимума

Потребительские расходы россиян в 2020 году сократились сразу на 9%, что стало максимальным падением за пять лет. Об этом свидетельствуют материалы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В среднем каждый житель страны потратил в прошлом году на 20,2 тысячи рублей меньше, чем в 2019. Суммарно население сэкономило по сравнению с предыдущим годом около 2,77 трлн руб. "За последние 20 лет реальные расходы падали более существенно лишь пять лет назад, во время экономического кризиса в 2015 году - тогда с учетом пиковой инфляции потребительские расходы уменьшились на 10,2%", - отмечают эксперты.

По их словам, сокращение расходов населения в ушедшем году было связано с двумя основными факторами: падением располагаемых доходов и карантинными ограничениями. Последние привели к вынужденному снижению трат на питание и досуг вне дома, транспорт, услуги и т.д.

"В то же время многие россияне сознательно сократили расходы в период кризиса, старались формировать сбережения и откладывать деньги на черный день, одной из самых популярных стратегий действий стало приобретение недвижимости", - указывают эксперты.

Существеннее всего сократили траты жители Свердловской области (- 13,7%, до 29,7 тыс. рублей в месяц на человека), Москве (- 13,2%, до 50,3 тыс. рублей), Дагестане (- 12,1%, до 22,5 тыс. рублей), Калининградской области (- 11,3%, до 22,2 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (- 10,9%, до 35,7 тыс. рублей) и Ставропольском крае (- 10,7%, до 21,2 тыс. рублей).

Меньше других снизили свои расходы жители Ленинградской области (- 0,3%, до 26,7 тыс. рублей), Хакасии (-0,8%, до 20,78 тыс. рублей), Республики Алтай (-1,2%, до 14,74 тыс. рублей) и Челябинской области (-1,3%, до 19,6 тыс. рублей).

Сокращение расходов не было зафиксировано только в двух российских регионах – Чукотском АО и Калмыкии.

"Как правило, потребительские расходы сильнее сокращали жители более благополучных регионов, в то время как жители менее обеспеченных субъектов не могли позволить себе урезать и без того скромный личный бюджет", - отмечают социологи.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Семь гномов написал 16.03.2021 16:41
Россия вышла на первое место в мире по экспорту "Битумной кровли" или "Гибкой черепицы". Сочувствуем
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