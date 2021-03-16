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Московский листок

Роскомнадзор пообещал полностью заблокировать Twitter через месяц

Опубликовано 16.03.2021 в разделе комментариев 0

цензура роскомнадзор блокировка twitter
Роскомнадзор пообещал полностью заблокировать Twitter через месяц

Роскомнадзор полностью заблокирует работу Twitter в России через месяц, если сервис не примет конкретных мер по удалению запрещенного контента, заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Twitter в должной мере не реагирует на наши запросы, если дело так пойдет и дальше, то через месяц он будет заблокирован во внесудебном порядке", - цитирует чиновника Интерфакс.

По его словам, для того чтобы избежать блокировки, компания должна пойти на контакт с властями. Но пока Роскомнадзор "не фиксирует конкретных шагов Twitter по удалению запрещенного контента".

Напомним, 10 марта Роскомнадзор объявил о замедлении работы Twitter на территории России в связи с тем, что на платформе не были удалены материалы с запрещенной в стране информацией.

После этого оказались недоступны сайты Кремля, правительства, Госдумы и самого надзорного ведомства. Кроме того, в Государственной думе России пропал интернет, что фактически парализовало работу депутатов и их помощников.

 



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