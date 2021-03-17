УМЕР РАУЛЬ ЕРКИМБАЕВ

https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/101/erkimbayev.jpg

16 марта, на 55 году жизни от тяжёлой болезни сердца умер выдающийся художник из Череповца Рауль Еркимбаев. По национальности он был полуказах-полурусский, но, как и Сталин, был бОльшим русским, чем многие прямые потомки Ильи Муромца.

Рауль Еркимбаев был выдающийся патриот России и выдающийся художник по мировому счёту.

Был у меня такой характерный случай. Как-то лет 15 назад у своего тогдашнего издателя я шапочно познакомился с одним петербургским критиком-искусствоведом, чью книгу тоже выпускало это издательство, причём, этот искусствовед не знал, что я был главный редактор задушенной впоследствии «Дуэли». Он говорил довольно много обо всём, а потом вдруг сказал, что специально каждую неделю ездит к Гостиному двору, чтобы купить свежий номер «Дуэли» Поскольку я был и главный автор «Дуэли», то тут же спросил, какими материалами газета его привлекает, подсознательно надеясь, что он упомянет мои работы. Но этот критик безапелляционно заявил, что он покупает «Дуэль» исключительно ради рисунков Рауля.

Меня это заинтересовало, и я расспросил его, почему? Сейчас за давностью лет я уже и не вспомню эти искусствоведческие термины и фамилии художников всех веков, но получилось так, что Рауль единственный в России художник, владеющий каким-то редким стилем. Мне, надо сказать, это всегда было «по барабану», поскольку я относился к Раулю утилитарно – мне нужны были рисунки в газету, а он их делал. И мне эти рисунки нравятся и нравились, прежде всего, своей жёсткой сатирической направленностью, а про их стиль я просто не думал. Дам один пример:

https://pbs.twimg.com/media/Dyi3JtOXcAAwgcX.jpg:large

Кроме этого, мне рисунки Рауля всегда нравились своей тщательностью, поскольку я не люблю, когда работу делают хип-хап, а потом пудрят тебе мозги, что это от большого таланта. Если есть талант, то покажи мне его, а не суй какие-то детские каракули с разъяснениями, что это, мол, такой модерн. Тщательная работа – это модерн во все времена!

А Рауль хотя и был всегда поставлен в жесткие рамки выхода газеты и требования рисовать карикатуры быстро, но все равно делал их предельно тщательно, прорабатывая каждую черточку. Уж если он рисовал винтовку, то точно можно сказать, что это винтовка Мосина или Маузера, если нарисует сапог, то не забудет подковки и гвоздики нарисовать. Казалось бы – кому это надо в карикатурах? Ему надо было, а мне нравилось всегда. Люблю я тщательность…

Есть еще момент. Еркимбаев практически никогда не получал от меня тему рисунков – вся сатира этих рисунков была придумана исключительно им самим. Он сам смотрел на события в России, понимал, что «Дуэль» на них отзовётся и понимал, как именно отзовётся, и там, в Череповце рисовал для Москвы и всей России.

Я просмотрел в Интернете массу карикатур иных авторов и должен сказать, что их подавляющая масса – и мазня, и хорошие рисунки – это обрисовывание анекдотов, то есть без текста не поймешь, где смеяться. Кроме этого, эти карикатуры в подавляющей своей массе на бытовые темы и темы секса, политической же сатиры очень мало. По уму, сравнивать с Раулем не только по мастерству, но и по уму, практически некого.

У Рауля были узнаваемы все политические персонажи, причем, чёрт знает по каким признакам. К примеру, Рауль рисует Путина в полностью глухой чёрной маске, а все равно видно, что это Путин. В жизни Путина в маске не узнал бы никто, а на рисунке – узнаёшь! Причем, Рауль никого не щадил и не щадит. Надо признаться, и меня тоже.

И Рауль Еркимбаев уже давно был бы лауреатом всех мыслимых премий, если бы он не критиковал нынешний режим.

Но, как и полагается в нашем паршивом обществе, в котором ценят только умерших, Рауль ещё будет всемирно известен, и его работы будут раритетами.

Был Рауль плотный, крупный, очень спокойный мужчина. Да, мы знали, что испытывать его терпение не стоило – одного удара всем тем, кто его всё-таки доставал, хватало, чтобы потом месяцами лечиться бегать жаловаться по полициям и судам. Казалось бы, что он как бегемот, - ни о чём не переживает. А вот на деле оказалось, что носил всё в своём сердце, и оно не выдержало. Уж лучше бы курил и матерился – выплёскивал из себя всю гадость бытия.

У меня, к сожалению, практически не сохранилось видео с Раулем, чтобы показать его живым. Есть вот только такое – от апреля 2010 года, на котором Рауль и показан-то мельком. Но ничего другого нет, извините.

https://www.youtube.com/watch?v=U1aTC_CV1v8

Кстати, на этом видео эпизод из презентации его толстенного альбома карикатур (512 страниц), отобранных издателем из тогдашнего объёма рисунков Рауля Еркимбаева за 10 лет. И, надо сказать, при просмотре этих рисунков, помимо эстетического наслаждения, зримо всплывает история ушедшего времени, порою уже забытая.

Вечная тебе память, Рауль!

P.S. Между прочим, из-за постоянных накатов на «Дуэль», а затем и на АВН, распродать этот его альбом карикатур не удалось полностью, и кто сегодня хочет купить его остатки, может позвонив по телефону

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http://www.nnre.ru/politika/k_bareru_zapreshyonnaja_duyel_16_ot_20_04_2010/image006.jpg