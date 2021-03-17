Меган Маркл готовится в президенты США

Герцогиня Сассекская Меган Маркл оказалась значительно амбициознее, чем поначалу могли предположить даже самые смелые эксперты. Многим казалось, что её интервью, показанное на американском телеканале Си-би-эс, ставит меркантильные цели — выбить деньги из английской королевской семьи. Однако всё оказалось значительно серьёзнее. Как утверждает английская пресса, герцогиня Сассекская хочет стать ни много ни мало — президентом США. Именно поэтому после свадьбы она не отказалась от американского гражданства.

Конечно, пока возможность подобной карьеры выглядит настоящей фантастикой. Но, как говорится, какие наши годы — Меган сейчас всего 39 лет, а её уже знает весь мир. Самое время заняться серьёзной политикой.

Как утверждает газета Daily Mail, сейчас герцогиня Сассекская использует фурор, произведённый ею во время интервью американской телеведущей Опре Уинфри, чтобы начать политическую карьеру. Якобы она уже общается с представителями демократов в Вашингтоне. Цель — сбор средств для участия в следующей президентской гонке в США. Мол, Джо Байдену в 2024 г. исполнится 82 года — он и сам не уверен, будет ли баллотироваться на второй срок.

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А что? Очень логично. Чернокожий уже был американским президентом, причем два срока - значит, неплох был.

После Обамы вполне логично было бы, чтобы американцы проголосовали бы и за первую женщину-президента. Они, кстати, и проголосовали в большинстве своем за Хиллари Клинтон, но архаичная американская система выборщиков отдала победу Трампу. Кроторый, кстати, на второй срок не прошел, проиграв старикашке Байдену...

В принципе, коньюнктура для персоны вроде Меган весьма благоприятна.

Если подумать, Меган Маркл - это торжество республиканских принципов: девушка вытянула счастливый билет, и стала принцессой. Настоящей, британской. И вот сейчас она отказывается от короны - ради республики!

Конечно, принц Гарри оказывается в двусмысленном положении "первой леди", единственной пока мужского пола. Для лихого вояки и крутого мужика как-то обидно. Хотя его дедушка принц-консорт Филипп прожил в таком качестве до ста лет, и ничего. И вояка был еще даже покруче.

А тут всего-то четыре года - максимум восемь. Это не у нас, как вскарабкается кто на трон, так потом не сковырнешь...

А потом с женой экс-президентшей можно и на российский престол замахнуться. Как раз лет через 12 Путину преемник потребуется, не раньше.

А.Б.