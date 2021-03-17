Конечно, любое применение силы - плохо, но бывают ситуации...

Сегодня утром мы были с проверкой в СИЗО-5 («Водник»).

Посетили 7 человек.

Мы посетили Алихана А. - по специальности врача УЗИ, ныне обвиняемого в терроризме.

Посетили Павла Х. - обвиняемого в тяжком преступлении. В СИЗО он находится с конца декабря прошлого года, следователь до сих пор ни разу не приходил к нему и не совершал никаких следственных действий.

Посетили Андрея К., он обратился по поводу постановки его на проф. учёт, о котором он не знал и узнал случайно. Хочет опротестовать.

Посетили гражданина Вьетнама Чыонг Хыу Зунга, который совсем не говорит по-русски, по английски тоже. Только мурлыкает что-то (вьетнамский язык оказался очень мелодичным). Из русских слов он знает слова здоровье, хорошо, письмо и подельник. В целом мы хотя бы выяснили, что здоровье его нормально, но писем никаких нет, потому что с вьетнамского в сизо никто перевести не может. Кстати, нет ли у кого контактов посольства Вьетнама? Было бы правильно их попросить навестить бедолагу. (Там ещё один его соотечественник сидит).

Посетили Рида Тревора - молодого американца, которому по 318 статье УК (нападение на сотрудника полиции) дали 9 лет колонии! Это беспрецедентный срок для этой статьи, обычно дают меньше. К тому же у сотрудников даже повреждений нет никаких, а сам Тревор был сильно пьян и вообще ничего не помнит. Сейчас Тревор ждёт апелляции.

Посетили голодающего С. Он жалуется на то, что его заявления не уходят из СИЗО и обвиняет сотрудников в фальсификации Справки по своему делу.

Посетили Камиджона М. На днях в интернете появилось видео, как сотрудники СИЗО к нему применяют физическую силу при водворении в карцер. Камиджон рассказал, что все это происходило в декабре 2020 г, что в карцер попал заслуженно, из-за конфликта с сокамерником, поскольку сам он - человек вспыльчивый и несдержанный. При водворении в карцер сотрудники потребовали, чтобы он надел робу (согласно инструкции, в карцер помешают не в своей одежде, а в робе). Он почему-то подумал, что роба, которую ему нужно надеть - грязная и стал отказываться, к нему применили силу (заломили руки за спину). Потом он увидел, что роба на самом деле чистая и надел ее и проследовал в карцер. В целом, он не в претензиях к сотрудникам, тем более, что в той ситуации они применили силу обоснованно (неподчинение законному требованию сотрудников). Об этой ситуации сложно судить со стороны. Конечно, любое применение силы - плохо, но бывают ситуации, когда закон разрешает силу применять.

Сам Камиджон обвиняется в грабеже. По его словам, он работал таксистом и подвёз грабителей на место грабежа, не зная об их планах.