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Московский листок

Удальцов заочно оштрафован за мероприятие, в котором не участвовал

Опубликовано 17.03.2021 автором Леонид Развозжаев в разделе комментариев 0

суд закон
Удальцов заочно оштрафован за мероприятие, в котором не участвовал

Координатор Левого Фронта Сергей Удальцов получил 16 марта по почте постановление Мещанского районного суда (судья Смирнова), согласно которому он оштрафован на 20 000 рублей якобы «за участие в несогласованных пикетах в поддержку политзаключенных, которые прошли 14 марта 2020 года возле здания ФСБ на Лубянке».

Самое интересное, что ни в каких пикетах Удальцов в марте прошлого года не участвовал, а был задержан в тот момент, когда общался с журналистами.

При этом, само судебное заседание, состоявшееся 3 февраля 2021 года, прошло без участия Удальцова и его защитников, так как они не были уведомлены об этом заседании, что является грубым нарушением процессуальных норм. На основании этого Удальцов намерен в установленный срок направить в Мосгорсуд апелляционную жалобу.

В целом, регулярная фабрикация административных дел в отношении Сергея Удальцова, который находится под административным надзором, свидетельствует о том, что власти стараются подвести его под новое уголовное преследование.

Напомним, что 14 марта 2020 года в Москве на Лубянской площади возле здания ФСБ прошла серия пикетов в поддержку политзаключенных, против политических репрессий и нарушения Конституции под видом «обнуления» президентских сроков. Собравшиеся граждане по очереди стояли в одиночных пикетах с плакатами «Свободу политзаключенным!», «Обнулите сроки политзекам!», «Даешь широкую амнистию!». Пикеты проходили мирно, однако затем полиция начала задерживать участников одиночных пикетов, которые ничем не нарушали закон. Под горячую руку полицейских попали также представители Левого Фронта Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев, которые вообще не участвовали в пикетах, а стояли в стороне и общались с журналистами. Всего было задержано около 40 человек.



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