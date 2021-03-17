Власть хочет запретить "неправильную" просветительскую деятельность и вводит тотальную цензуру?

Дума приняла поправки в закон об образовании, позволяющие регулировать «просветительскую деятельность». Речь, по сути, идет о введении тотальной цензуры, так как под просветительскую деятельность попадает, вообще, любая деятельность, и о попытке контролировать мозги сограждан, чтобы они получали только нужную информацию и думали только так, как положено, т.е. чтобы они вообще не думали, потому что понятие «думать» и понятие «как положено» – это две разные вещи.

Соответственно, люди, которые это всё заказывают, готовят и принимают думать сами тоже не могут. В противном случае им была бы очевидна абсурдность и бесперспективность любых попыток запретить мыслить, тем более в начале 21 века, когда у людей для этого есть и навыки, и информация, и время. Это не получилось ни у империи Романовых, ни у советских идеологов в значительно более выгодных условиях. Старая вера властвующих идиотов, что если людей никто не подучит выступать против власти, то они никогда этого и не сделают. О том, что противоречия по линии народ – власть образуются и накапливаются внутри этого отношения, а не вносятся туда извне, в тупые головы российских властьимущих не приходит. Действительно, мы же и вчера их выжимали и давили, и всё было спокойно, а сегодня ропот пошел – значит подучили с Запада. Как иначе?

И потом интересно, а что власть будет делать с накопленными за века результатами «просветительской деятельности» человечества, которая велась без контроля российского правительства и без соответствующих лицензий? Разгромим интернет и закроем библиотеки? У меня впечатление, что все эти новые законы задумываются и заказываются где-то на семейном совете патрушевых. Потому что такие глупости не могут быть плодом сколь-либо широкого обсуждения.