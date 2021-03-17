Интерес к политике у россиян упал до минимума

Интерес россиян к политике упал как никогда низко. Это следует из итогов соцопроса "Левада-центра" (организация включена в реестр НКО-иноагентов), согласно которым почти треть наших сограждан (27%) совершенно не интересуются политикой. Это максимальный показатель с октября 1990 года, когда он составлял 12%.

Согласно опросу, доля россиян "в очень большой степени" интересующихся политикой составляет всего 3% россиян (в 1990 году – 6%), в "большой степени" ею интересуются 9% (в 1990 году – 15%), в "средне степени" – 35% (в 1990 году – 44%), в "малой степени" 26% (В 1990 году – 23%).

"Почти половина (45%) респондентов указывают, что внимательно следят за политикой, но не собираются принимать активное участие в политической жизни. Лишь 3% принимают участие в деятельности или поддержке политических сил. 27% – безразличны к тому, что происходит в политической жизни в России, 23% – открыто дистанцируются от политической сферы. Иными словами, ровно половина населения России пребывают вне политики", - отмечают авторы исследования.

Социологи также отмечают, что подавляющее число россиян (75%) полагает, что не в состоянии влиять на власть. Несколько лучшей представляется ситуация на местах, где живут опрошенные: здесь 34% считают, что «могут влиять на принятие решений в своем районе или городе» (8% — в какой-то мере, 26% — определенно), 65% — уверены, что они лишены таких возможностей.