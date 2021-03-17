Чем сосать соленый Твиттер...

Уганда уже наложила запрет на деятельность Фейсбука и Твиттера в преддверии выборов. Роскомнадзор заблокирует Twitter в России через месяц, если соцсеть до этого не удалит запрещенную информацию, пишет ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Вадима Субботина.

Пошли откровенные разговоры, опять-таки со ссылками на Роскомнадзор, о готовящейся блокировке Facebook и YouTube.

Это что, Советский союз возвращается к нам в такой причудливой форме - не "будни великих строек", а "глушилки" для иностранных радиостанций по всему периметру границ?

Но от времен СССР есть существенные отличия.

Во-первых, глушить заграничную информацию было не самым лучшим способом сохранить идеологическую девственность граждан. "Глушилки" были признанием провала государственной пропаганды и бросали тень на всю идеологию - чего это такое величественное идеологическое строение боится, что его своим голосом разрушит Сева Новгородцев?

Госпропаганда разжирела, обленилась и перестала ловить мышей - кстати, многие столпы нынешней медийной сферы вышли именно из системы иновещания и АПН, от Познера до Рогозина. Да и оба Киселева, и другие многие... На осинке не растут апельсинки, как говаривал крестный. Ну и всегда есть соблазн подправить результат слабых мозгов крепкой дубиной.

Во вторых, в СССР глушили государственную пропаганду иностранных, на тот момент недружественных государств. То есть речь шла о целенаправленной идеологической обработке населения нашей, всем всегда дружественной страны, на которую тратились немалые ресурсы чуждых нам идеологически государств.

Но Твиттер что пропагандирует? Это не средство массовой информации, а лишь коммуникация, он вообще не несет никакой идеологической нагрузки сам по себе - не нравится чей-то пост? Ну напиши свой, который не оставит от того камня на камне... Мозгов не хватает? Ну вот тогда, конечно, надо надевать шахматную доску на голову выигрывающему.

Что-то там в Роскомнадзоре говорят о трех сотнях каких-то сообщений, которые они потребовали удалить, а Твиттер не хочет. Но там миллиионы и миллионы сообщений! И что, ради того, чтобы эти триста "неправильных" постов кто-то случайно не увидал, увлекшись перепиской с тещей, надо обрушивать в России всю социальную сеть?

Ну тогда логично запретить и электронную почту - мало ли что там могут пересылать. Может, террористы...

Да и вообще электричество зло. С лучиной не больно-то в Твиттере посидишь, да и "Голос Америки" от нее не работает.

Мне это напоминает сюжет из фильма Федора Бондарчука "Шпион", где всесильный наркомвнудел, чтобы представить случайной гибель германского агента, приказыват обрушить с моста целый троллейбус, полный советских трудящихся. Вот та же логика, да и люди те же.

Понятно, те, кто с моста слетел, уже никогда не станут изменниками Родины...

Нет, если тем, кто написал эти триста идейно невыдержанных постов в Твиттере, акууратно вставить в задницу паяльник, то они сразу признаются в работе на японскую разведу, а может быть даже и на спецслужбы Буркина-Фасо. Но в реальности большинство из них не выезжали даже за пределы своей области. То есть не иностранные агенты, а исключительно родная действительность натолкнула их на крамольные мысли. Но действительность менять никому из Роскомнадзора в голову не приходит, действительность у нас хорошая - люди негодящие.

Я вот думаю, пора роскомнадзору заняться один, пока еще свободно распространяющимся в нашей стране текстом, Конституцией РФ. Ну смотрите сами.

Статья 29

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

Ну как это можно перенесть? Дай им свободу, так они такого понапишут, а цензуру нельзя... Да еще каждому гарантируется. Каждому! Да он, может, сидел. Или экстремизмом занимается. А ему свободу?!

Ну вот, как у малолетнего ребенка - вы ж ему язык отрезать не можете, но вот опасную игрушку отобрать - в своем праве. На заборе писать можно, почти что угодно. А в Твиттере - тоже можно, но его закроют. И Фейсбук, и Ютуб. И сиди, пиши-снимай. Выкладывай. Где? Да вот хоть в своем деревенском сортире - и сразу используй по назначению.

Кстати, то, что у нас четверть населения не имеет доступа к теплому сортиру - тоже нежелательная информация. Ну и зачем там, в берестяной сидя будочке, Фейсбук, если света туда не проведено?