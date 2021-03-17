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Московский листок

Россиян все меньше. Мигранты перестали компенсировать естественную убыль населения

Опубликовано 17.03.2021 в разделе комментариев 0

демография мигранты естественная убыль населения
Россиян все меньше. Мигранты перестали компенсировать естественную убыль населения

Численность населения Российской Федерации на 1 января 2021 г. составила 146,2 млн человек, сократившись с начала года на 582,2 тыс. человек, или на 0,4%¸что в 20 раз превышает аналогичный показатель предыдущего года. При этом, миграционный прирост в 2020 году компенсировал естественную убыль населения только на 15,5%. Об этом говорится в отчете Росстата о социально-экономическом положении России за январь 2021 года.

Отмечается, что из-за пандемии приток мигрантов в России сократился на 14,7%.

"Миграционный прирост населения России сократился на 179,3 тыс. человек, или на 62,7%, что произошло в результате уменьшения числа прибывших в Российскую Федерацию и увеличения числа выбывших за ее пределы. Число прибывших в Российскую Федерацию сократилось на 102,2 тыс. человек, или на 14,7%, в том числе за счет иммигрантов из государств-участников СНГ на 77,6 тыс. человек, или на 12,7%", - отмечают в ведомстве.

 



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