Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить аккаунт "МБХ медиа". Соответствующее уведомление соцсеть прислала в редакцию издания. "Мы сообщаем вам, что Twitter получил официальный запрос от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации (Роскомнадзор) относительно контента в вашем аккаунте Twitter @MBKhMedia как нарушающего законодательство Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В своем требовании Роскомнадзор ссылается на то, что в твиттере "МБХ медиа" якобы размещены информационные материалы "Открытой России" - организации, которая признана "нежелательной" на территории РФ.

Как отмечает издание, контролирующий орган ранее не присылал никаких предупреждений или уведомлений. По словам главного редактора "МБХ медиа" Вероники Куцылло, регулятор выбрал новую тактику — давить на провайдеров.

"Редакция не получала никаких предупреждений от РКН. Они давно уже выбрали новую тактику — давить на сети или провайдеров, не предупреждая своих потенциальных “жертв”. Слава богу, что сети, в отличие от провайдеров, пока не ложатся, задрав лапки, под этот государственный каток, а просто предупреждают пользователей о поступивших запросах", - отметила Куцылло.

Она подчеркнула, что "МБХ медиа" не имеет никакого отношения ни к каким организациям и не публикует их материалы. "Мы не публикуем ничьих материалов, кроме своих собственных — новостей, заметок, видео, подкастов", - пояснила главред.