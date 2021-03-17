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Московский листок

Россияне хотят вернуть смертную казнь и отменить пенсионную реформу

Опубликовано 17.03.2021 в разделе комментариев 2

соцопрос егэ смертная казнь пенсионная реформа
Россияне хотят вернуть смертную казнь и отменить пенсионную реформу

Россияне хотели бы отменить пенсионную реформу, единый государственный экзамен (ЕГЭ), мораторий на смертную казнь, а также уменьшить налоги. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РИА "Новости".

Согласно исследованию, россиян попросили представить себя в роли советника президента. Участники исследования заявили, что из всей действующих законов отменили бы пенсионную реформу (14%). Еще 6% респондентов хотели бы уменьшить налоги, а 3% не против вернуть предыдущую версию Конституции. Кроме того, 2% жителей высказались за отмену моратория на смертную казнь. При этом 53% назвали другие изменения, а 63% затруднились дать ответ.

Также россияне выступили за принятие законов, ужесточающих наказания за взяточничество (7%), направленные на развитие страны (6%) и отменяющие ЕГЭ (5%). Кроме этого, 36 процентов назвали другое, а 54 процента затруднились ответить.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Всего 14% хотят отменить пенсионную реформу?:)))
-Что это? написал 17.03.2021 13:34
Бу-га-га!Не иначе, опрос проводился внутри Кремля!:))
Когда эти фцыомы будут выгнаны ссаными тряпками?!
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(без названия)
Трифон Степаныч написал 17.03.2021 13:24
Всего три процента желающих однополых браков или двойного гражданства чиновников, или жить по указке Запада... Негусто.
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