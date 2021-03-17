Россияне хотят вернуть смертную казнь и отменить пенсионную реформу

Россияне хотели бы отменить пенсионную реформу, единый государственный экзамен (ЕГЭ), мораторий на смертную казнь, а также уменьшить налоги. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РИА "Новости".

Согласно исследованию, россиян попросили представить себя в роли советника президента. Участники исследования заявили, что из всей действующих законов отменили бы пенсионную реформу (14%). Еще 6% респондентов хотели бы уменьшить налоги, а 3% не против вернуть предыдущую версию Конституции. Кроме того, 2% жителей высказались за отмену моратория на смертную казнь. При этом 53% назвали другие изменения, а 63% затруднились дать ответ.

Также россияне выступили за принятие законов, ужесточающих наказания за взяточничество (7%), направленные на развитие страны (6%) и отменяющие ЕГЭ (5%). Кроме этого, 36 процентов назвали другое, а 54 процента затруднились ответить.