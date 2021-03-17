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Московский листок

Форум независимых муниципальных депутатов после разгона пройдет в Clubhouse

Опубликовано 17.03.2021 в разделе комментариев 0

форум "муниципальная россия" андрей пивоваров clubhouse

Форум независимых муниципальных депутатов "Муниципальная Россия", который в минувшие выходные разогнала полиция, пройдет 21 марта в Clubhouse. Об этом заявил один из организаторов мероприятия, координатор "Объединенных демократов" Андрей Пивоваров.

"Форум они сорвали, но мы все равно его проведем. В эти выходные, в воскресенье, на площадке Clubhouse мы проведем все панели, которые были, и даже больше", - сообщил он в ролике на своем YouTube-канале. По его словам, после такой реакции властей форум вызовет еще больший интерес.

Напомним, форум "Муниципальная Россия" должен был пройти в Москве 13 марта. Менее чем через час после начала работы на площадку пришли полицейские и задержали всех, кто там находился. В МВД задержания объяснили тем, что собравшиеся пытались провести публичное мероприятие с нарушением действующих в Москве ограничений из-за распространения коронавируса. Помимо этого, среди участников были выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России.

 

 



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