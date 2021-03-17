Число атеистов в РФ удвоилось за 4 года

В России стало больше атеистов и меньше православных верующих. К такому выводу пришли социологи ВЦИОМ, подведя итоги соцопроса, посвященного началу Великого поста. По данным исследования, атеистических взглядов придерживаются 14% россиян - это в два раза больше показателя четырехлетней давности. При этом, среди молодежи число атеистов достигает 22%. Доля православных, напротив, сократилась на 9 процентных пунктов и сейчас составляет 66%. В 2017 году их было 75%, в 2020 году - 68%.

Социологи отмечают, что рост числа атеистов произошел именно за счет православных, так как численность представителей других конфессий последние четыре года оставалась неизменной.

Ислам в РФ исповедует 6% респондентов, буддизм и протестантизм - по 1%. Еще 4% считают себя верующими, но к какой-либо конкретной конфессии себя не относят. Доля представителей других религий составляет менее 1%.