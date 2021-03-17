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Московский листок

Число атеистов в РФ удвоилось за 4 года

Опубликовано 17.03.2021 в разделе комментариев 2

религия атеизм
Число атеистов в РФ удвоилось за 4 года

В России стало больше атеистов и меньше православных верующих. К такому выводу пришли социологи ВЦИОМ, подведя итоги соцопроса, посвященного началу Великого поста. По данным исследования, атеистических взглядов придерживаются 14% россиян - это в два раза больше показателя четырехлетней давности. При этом, среди молодежи число атеистов достигает 22%. Доля православных, напротив, сократилась на 9 процентных пунктов и сейчас составляет 66%. В 2017 году их было 75%, в 2020 году - 68%.

Социологи отмечают, что рост числа атеистов произошел именно за счет православных, так как численность представителей других конфессий последние четыре года оставалась неизменной.

Ислам в РФ исповедует 6% респондентов, буддизм и протестантизм - по 1%. Еще 4% считают себя верующими, но к какой-либо конкретной конфессии себя не относят. Доля представителей других религий составляет менее 1%.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Зато число моджахедов и басмачей
выросло написал 17.03.2021 15:31
до 25 миллионов.
Завозят целыми табунами.
Кабаев акбар.
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(без названия)
Папа Карло написал 17.03.2021 14:55
Все правильно: религия - опиум для народа. На самом деле атеистов или просто людей, равнодушных к религии в России большинство. По просите такого православнутого с крестиком прочесть хотя бы "Отче наш", не заглядывая в шпаргалку.
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