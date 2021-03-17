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Московский листок

Байден назвал Путина "убийцей"

Опубликовано 17.03.2021 в разделе комментариев 3

путин политика санкции байден
Байден назвал Путина "убийцей"

Президент США Джо Байден во время интервью, которое было показано на американском телеканале ABC, назвал своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей" и пообещал призвать его к ответу за попытки вмешательства в американские выборы в 2020 году.

Во время интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос спросил американского президента, считает ли он Владимира Путина убийцей. "Ммм, хмм, да, считаю", - ответил Байден после недолгих раздумий.

При этом, он отметил, что "неплохо знает" Владимира Путина. "У нас был долгий разговор… Видите ли, я его неплохо знаю. И диалог начался с того, что я сказал: "Вы знаете меня, я знаю вас. И если я точно пойму, что вмешательство было, то готовьтесь к ответу", - отметил президент США.

Напомним, накануне Национальная разведка США опубликовала доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2020 года. В документе говорится, что высшее руководство России "санкционировало" кампанию направленную на "очернение кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, а также на оказание поддержки бывшему президенту Дональду Трампу, подрыв общественного доверия к избирательному процессу и обострение социально-политического раскола в США".

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
2213 написал 17.03.2021 17:02
Ну это г-н байден,конечно "хватил не в меру",поскольку,если подконтрольная сша еще с 90-стых годов прошлого столетия россия,может каким-либо образом "влиять",на политику страны,которая ей и управляет,то,тогда,грош цена америке,как самостоятельному государству.Однако,на практике все выходит,как раз-наоборот,то есть,это кремль живет по указке "вашингтонского обкома",а российская власть,может "влиять",разве что- на собственных граждан и ни на кого больше.
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Пусть вывозят в США
и проводят написал 17.03.2021 16:23
суд.
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(без названия)
Одутловатый написал 17.03.2021 16:15
Опять этот бидон обдолбался. Назвать многоуважаемого миллионами русскоязычных убийцей, без суда и следствия!!! Это ясельки алцгеймерные.
Санкции давай! Трусливый, только обзываться.
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