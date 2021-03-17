Байден назвал Путина "убийцей"

Президент США Джо Байден во время интервью, которое было показано на американском телеканале ABC, назвал своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей" и пообещал призвать его к ответу за попытки вмешательства в американские выборы в 2020 году.
Во время интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос спросил американского президента, считает ли он Владимира Путина убийцей. "Ммм, хмм, да, считаю", - ответил Байден после недолгих раздумий.
При этом, он отметил, что "неплохо знает" Владимира Путина. "У нас был долгий разговор… Видите ли, я его неплохо знаю. И диалог начался с того, что я сказал: "Вы знаете меня, я знаю вас. И если я точно пойму, что вмешательство было, то готовьтесь к ответу", - отметил президент США.
Напомним, накануне Национальная разведка США опубликовала доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2020 года. В документе говорится, что высшее руководство России "санкционировало" кампанию направленную на "очернение кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, а также на оказание поддержки бывшему президенту Дональду Трампу, подрыв общественного доверия к избирательному процессу и обострение социально-политического раскола в США".
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2213 написал 17.03.2021 17:02
и проводят написал 17.03.2021 16:23
Одутловатый написал 17.03.2021 16:15
Санкции давай! Трусливый, только обзываться.