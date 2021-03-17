СКР счел законными действия росгвардейца, ударившего журналиста дубинкой по голове

Следственный комитет РФ признал правомерными действия сотрудника Росгвардии, который во время акции 2 февраля ударил дубинкой по голове оператора ютуб-канала Real View Федора Худокормова. Об этом сообщает "Апология протеста" со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева. "Действия сотрудников правоохранительных органов являлись правомерными", - указал и. о. главы СО по Тверскому району Москвы Дмитрий Губин в ответе на заявление пострадавшего журналиста. При этом, следователь направил материалы в Росгвардию для проведения служебной проверки "в целях более детального и объективного разбирательства".

Напомним, инцидент произошел на акции протеста 2 февраля в столице. Журналист Федор Худокормов вел прямой эфир, снимал, как силовики избивают людей. В это время на него самого налетели омоновцы. Он успел сказать, что он журналист, и показал пресс-карту, но несмотря на это омоновец дважды ударил его по голове. В результате произошедшего журналист получил черепно-мозговую травму.