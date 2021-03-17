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Московский листок

США объявили о новых санкциях против России из-за дела Навального

Опубликовано 17.03.2021 в разделе комментариев 0

сша навальный санкции
США объявили о новых санкциях против России из-за дела Навального

США ввели новые торговые санкции против России, они начнут действовать с 18 марта. Об этом говорится на сайте Министерства торговли США. "Бюро промышленности и безопасности расширит экспортные ограничения в отношении России в соответствии с выводами госсекретаря США от 2 марта 2021 года о том, что власти РФ использовали химическое или биологическое оружие против своих собственных граждан", - говорится в документе.

Новые ограничительные меры коснуться экспорта товаров, связанных с национальной безопасностью. Исключение составят авиационная и космическая отрасли, до 1 сентября на них не будут распространяться санкции.

"Применяя незаконные нервнопаралитические вещества против диссидентов, как внутри, так и за ее пределами, российское правительство действовало, грубо нарушая свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия, и напрямую подвергало своих граждан и граждан других стран смертельному риску. Министерство торговли стремится не допустить Россию к американским технологиям, которые могут быть использованы для ее злонамеренной деятельности в области химического оружия", - говорится в сообщении.

В США считают, что Россия причастна к двум эпизодам применения химического оружия: первый связан с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, второй – отравление оппозиционера Алексея Навального 20 августа 2020 года.

 



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