Неправильный капитализм

Череда дней, повседневная суета, телевизор. Да, телевизор, такой прибор, купленый, между прочим. Приходится его временами смотреть. Киношку, новости, шоу всякие. Мне нравятся говоруны. Те, которые посредством языка объясняют разные вещи. Это важная и уважаемая профессия. Понятно, что телевизор консервирует самых лучших. Некоторые темы можно обсуждать очень долго. Семейство Скрипалей тянули года два, возможно, будет продолжение. Про Украину, Сирию вообще молчу.

И ещё - телевизор наполнен обидой. Прямо какой-то вселенской скорбью. Нас, Россию, не любят! Почему? Ведь мы для всех и так, и эдак. Телевизионные говоруны касаются этой темы, но в корень не зрят. Интересно, а что думает простой, небогатый обыватель? Вам правда интересно, что я думаю? Извольте.

Планета Земля - это планета капитализма. В настоящее время им объяты все страны, без исключения. Даже если вывеска и термины иные - капитализм. Если в основе всего деньги, есть бедные и богатые, к бабке не ходи - он. Сколько стран, столько и капитализмов. Отличие в местечковых причудах. Капитализмы живут своей, капиталистической жизнью. Молодой, российский капитализм, действительно, какой-то не такой. Обратимся за помощью к эксперту.

Российский капитализм, к слову сказать, исторически неправильный. Так бы мягко мог заявить старина Маркс, незнакомый с русской ненормативной лексикой, царствие ему небесное. На лицо явное нарушение взаимного расположения общественно-экономических формаций. Капитализм должен следовать строго за феодализмом, и никак иначе. Понятное дело, что обывателю это до фени, он просто не понимает, что рушатся основы мироздания. Ему нужны простые, доступные образы. Что такого, что на развалинах Советского Союза, на осколках развитого социализма образовался капитализм? Подумаешь, эка невидаль. В том-то и дело, что невидаль. А если бы на глазах обывателя человек-мужчина родил поросёнка с двумя головами, это бы стало для него невидалью? Вот и для Маркса возможность порождения капитализма социализмом была запредельной.

Всем известно, что Маркс - яростный враг всяческих капитализмов. Враг номер один. Как при жизни, так и после оной. Но также следует помнить, что Маркс - непревзойдённый знаток тех же самых капитализмов. Его "Капитал" и спустя 150 лет на пике популярности. Кто же его читает, социалисты, коммунисты? Да, они его читают. Но основные потребители этого продукта, несомненно, сами капиталисты. "Капитал" - их настольная книга, домашняя библия. Откуда бы ещё столь полно узнали они историю своего рождения, смысл появления, суть существования? Ощутили величие денег? Ознакомились с классикой финансовых махинаций? Нюхнули наркотический дурман 300%-ой прибыли? И в тоже время осознали свою бренность. Да, именно капитализмы более прочих понимают, что они не вечны, что им отведён конечный промежуток времени. В этом и есть заслуга великого Маркса. Открыть простую истину капитализмам. Как они пришли на замену феодализмам, так и сами в свою очередь будут замещены социализмами. Может быть капитализмы не верят этому? Ещё как верят. Вида, конечно, не показывают, сохраняют лицо.

И вдруг, нате вам, на закате второго тысячелетия могучая держава, держащая себя за развитой социализм, в одночасье разваливается на куски. Эти куски объявляют себя новыми капитализмами, лезут обниматься и жаждут ответной любви. Казалось бы, надо обрадоваться. Смотрите, полюс социализма рухнул. Победа. Весь мир стал капиталистическим. Осталось указать новичкам место у параши, назвать их развивающимися капитализмами, принять в систему. Так поступили бы неправильные капитализмы. Но земные капитализмы правильные, взращённые на марксизме. Они не обрадовались - подобно Марксу, они пришли в ужас. Да, советский социализм рухнул, но что вылупилось вместо него?

Очевидно, что капитализмы развитых стран не считают российский капитализм партнёром, развивающимся капитализмом или младшим братом. Они видят в нём неведому зверушку. Вылупилось Оно. Непонятно какое. Чужое. Какие договорённости, какое сотрудничество, рукопожатность? Где у Оно руки? Бр-р, пакость. При таком раскладе всё происходящее становится логичным. Была российская империя, был чёртов Советский Союз - это зло укладывалось в марксистскую схему, было привычным. Куда уложить Оно? Вывод очевиден - Оно должно исчезнуть. Но как? Да просто. Пусть эти куски, как их там, бывшие советские республики, сожрут самый большой кусок. А потом сами себя. Вот и всё.

30-ть лет - небольшой срок по историческим меркам. Мы, россиянцы, населяем самый здоровый кусок бывшего СССР. Нас ждёт весёлое будущее.