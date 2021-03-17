Депутата Митрохина и журналистов ФОРУМа.мск задержали за поддержку избирателей

Сегодня, уже в рамках новой политики влатей по отношению к гражданской активности граждан, возле Совета Федерации были задержаны депутат Сергей Митрохин, журналисты Александр Зимбовский и Елена Сидорненкова (с их статьями вы можете ознакомиться прямо здесь, на ФОРУМе.мск).

Собственно, текст Зимбовского вчера и анонсировал его сегодняшнее задержание. А еще говорят, что журналисты не отвечают за свои слова - наши отвечают! Да еще по нескольким статьям.

Мы не хотим пикетировать. Но из нас делают бомжей

"12 июля 2017 года г. Матвиенко (глава Совета Федерации) во время встречи с депутатом Мосгордумы Сергеем Митрохиным обещала решить проблему жильцов общежитий. Прошло три года. Проблема не решалась," - написал Александр Зимбовский.

И вот, как видим, если сенатор Матвиенко к своему слову относится слегка "по-дамски", то депутату Митрохину судьба людей, которые ему доверились, не безразлична, и он готов за них и за решеткой оказаться. Что за последние дни с ним случается уже второй раз.

Из депутата Митрохина пытаются сделать Галямину?

Что в свете последних событий уже даже и не удивительно. Скорее обычное дело.

Елену Сидоренкову задержали вообще при исполнении ее журналистских обязанностей. Ну, если депутатов, защищенных особым статусом, хватают на улицах как бомжей и волокут в "обезьянник", то журналистам и вообще не на что опереться. Не на статью же 144 УК РФ "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов", по которой, кажется, так и не было заведено ни одного уголовного дела, хотя нарушаются эти права демонстративно и чуть не каждодневно.

Впрочем, Сидоренкову к моменту написания заметки, уже выпустили.

НЕсколько сложней обстоят дела с Александром Зимбовским, которому "шьют" статью 19.3. КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции..."

Почему-то считается, что любому требованию сотрудника полиции надо подчиняться, хотя в законе везде сказано - законному требованию.

Насколько законным является задержание участника одиночного пикета? Ни насколько. НО вот ни разу не приходилось слышать в суде, чтобы судья сказал: ваше требвание, господин полицейский, было незаконным, поэтому идите лесом. И, кстати, сами приготовьтесь ответить за нарушение закона... Вот ни разу не приходилось такого слышать.

В общем, все в рамках "диктатуры закона", главное правило которой сформулировал еще генералиссимус Франко: друзьям все, остальным - закон...

А.Б.