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Московский листок

В Татарстане свежеустановленный памятник Воину-освободителю сгорел за 11 минут

Опубликовано 17.03.2021 в разделе комментариев 0

татарстан заинск памятник воину-освободителю

В Татарстане в городе Заинске дети случайно сожгли мемориал Воину-освободителю, установленный менее года назад к 75‑летию Победы в Великой Отечественной войне. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Baza.

На видео видно, как несколько детей играют возле Вечного огня, поджигая еловые ветки. От них загорается находящийся радом с памятником венок, а затем и сам монумент. В итоге 6-метровый памятник Воину-освободителю сгорел дотла за 11 минут.

Как сообщает "Коммерсант – Казань", монумент был открыт в 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне вместо демонтированной прежней 13-тонной фигуры. Его изготовил и установил по контракту с муниципалитетом за 1,65 млн руб. индивидуальный предприниматель из Зеленодольска Евгений Козлов.

Образ советского солдата он выполнил из так называемого литьевого камня, подкрашенного "под бронзу". Основой материала является горючая полиэфирная смола. Зато символ подвига обошелся городу в полтора раза дешевле, чем он был готов на него потратить.

В МВД по Татарстану уже сообщили, что на родителей детей, устроивших пожар уже заведены протоколы по статье 5.35 Административного кодекса - неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

 



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