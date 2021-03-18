Российская биржа голосовала за Байдена и против Путина

Байден назвал Путина убийцей. В России, естественно, стартовала истерика по этому поводу. Близкий к власти политтехнолог Алексей Чеснаков заявил, что «та часть политической элиты, которая сейчас публично не зафиксирует свою позицию в поддержку Путина, рискует рано или поздно оказаться в числе предателей». То есть из Кремля зорко смотрят и ждут от бояр подтверждения верности. Первый успел подтвердить лояльность глава Госдумы Володин, объявивший, что Байден оскорбил всех россиян. Ну, не знаю. Сам, понятно, оскорбленным себя не чувствую и вокруг себя оскорбленных не наблюдаю.

Согласен здесь с Невзоровым и Павловским, которые отметили, что Байден не сказал ничего особенного и что редкий президент не является убийцей. Обиднее было бы, если бы Байден сказал, что Путин совсем не убийца и, вообще, слабак. Тут можно было бы и обидеться. Что это вы про нас, как не про полноценных, будто бы наш президент и убить не может, когда нужно.

Другое дело, что высказывание Байдена не политкорректно и даже оскорбительно для Путина. Ну, так российская пропаганда только и делает, что издевается над американской политкорректностью. Не нравится политкорректно, получите откровенно.

Между тем, пока политическая полиция Патрушева следит за реакцией бояр на заявление Байдена, вычисляя потенциальных изменников, куда важнее посмотреть на реакцию рынка, которая говорит о позиции господствующего класса в целом. Российские биржевые индексы на заявления Байдена ответили дружным обвалом, что недвусмысленно говорит, что между Байденом и Путиным капитал выбирает Байдена. А раз так, то, как бы не рычал Патрушев, но никакого единства бояр вокруг президента не получится. Зачем и кому, собственно, нужно сплачиваться вокруг Путина, когда он не выражает интересы ни одного из классов современной России, а действует исключительно в интересах своего двора и нескольких семей, считающих себя хозяевами России.

Что до грубости Байдена в отношении Путина, то очевидно, что после покушения на Навального в России есть огромное количество людей, согласных с оценкой Байдена. И эти люди не считают себя предателями, и не являются ими. Пусть Путин сам решает свои проблемы и не прячется за спины населения.