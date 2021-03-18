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Московский листок

Президент Танзании, известный ковид-диссидент умер от коронавируса

Опубликовано 18.03.2021 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Президент Танзании, известный ковид-диссидент умер от коронавируса

Президент Танзании Джон Магуфули умер на 62-м году жизни, сообщило агентство Bloomberg, главу государства, заболевшего COVID-19, доставили в Индию, до этого президент проходил лечение в Кении. Газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Магуфули серьезно болен. Кенийское издание Nation также со ссылкой на источник сообщало, что "лидер одной из африканских стран, не появлявшийся на публике около двух недель, госпитализирован с COVID-19 в больнице в Найроби". По информации СМИ, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее Магуфули говорил, что в Танзании нет SARS-CoV-2. Магуфули призывал жителей молиться в течение трех дней для борьбы с респираторными заболеваниями, прямо не говоря о коронавирусе, и подчеркивал, что не будет вводить локдаун.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Танзания не сообщала данные статистики по заболеваемости и смертности от коронавируса с начала мая 2020 года. Всего в стране, по данным ВОЗ, выявили 509 случаев COVID-19 и зафиксировали 21 смерть.

***

Ну, теперь уже точно 22 смерти. Или смерть президента Танзании в индийском госпителе будет проходить по статистике Индии?

А у нас теперь единственный открытый тропический курорт - это как раз Занзибар... Типа там безопасно. А все дело в хитрожопой статистике. Мало ли негров в тропической Африке помирает, что ж, выяснять, от чего? Помер и помер, бог дал, бог взял... 

А.Б.



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