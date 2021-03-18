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Московский листок

Власти Москвы веруют истинно, ибо то, во что они верят - нелепо

Опубликовано 18.03.2021 в разделе комментариев 0

москва выборы собянин
Власти Москвы веруют истинно, ибо то, во что они верят - нелепо

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов выразил уверенность, что доверие москвичей к вакцинации от коронавируса вырастет, ключевая задача - к осени достичь вакцинации 60-70% населения: "На сегодняшний момент у нас порядка 700 тысяч человек уже сделали себе прививки... Уверен, что в ближайшее время рост доверия к вакцине и сама по себе вакцинация будет происходить более активно", - сказал Ефимов журналистам.

***

Мне это напоминает маленького мальчика, который говорит: "Мне скоро семь. Но пока четыре".

Прививка от глупости не помогает

За время объявленной вакцинации, а в Москве она началась раньше всех, привито 700 тысяч человек. А к осени, то есть через полгода, привитых в столице должно оказаться не меньше 10 миллионов. При этом на сегодня на всю страну плюс на те страны, которым обещаны поставки, произведено всего 10 миллионов доз вакцины. Такими темпами, как сейчас, произведут к осени ну еще 10, пусть даже 20 миллионов доз. А на всю нашу страну, если учитывать двукратное прививание, нужно 300 миллионов. 

Что-то нет уверенности, что в Москве привьют всех даже до конца года

Ну что-то никак не получается у меня к осени чтоб привилось 70 процентов москвичей. 

Тырить мелочь у стариков, конечно, проще, чем бороться с эпидемией

Остановится ли эпидемия без вакцинации? Разумеется, только умрут много. 

Кто-то явно помогает коронавирусу убивать москвичей

Вот же странно, именно в Москве разработали первую в мире вакцину от коронавируса, а подумать о серийном производстве - так никого в супер-умном правительстве Москвы не нашлось? Более того, вот тот самый комплекс имущественно-земельных отношений сейчас и курирует снос зданий Мосфармзавода под будущую жилую застройку.

Москве не нужен завод медпрепаратов 

Интересно, а кого они туда селить будут, после эпидемии? Пока москвичей умерло "всего" около 16 тысяч (как будто в Капотне второй Афганистан открылся), но ведь еще не вечер, смертность-то нарастает...

А.Б.



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