Дело движется к развязке

Автор этих строк публикуется на этом сайте чуть ли ни пятнадцать лет. И его социалистические взгляды только подтверждаются.

Он говорил, что путинский режим скатится к тоталитаризму и нищете, и когда еще тучные нулевые заслоняли глаза многим, и комментарии были язвительно снобскими?.. Говорил. Ну и, кто оказался прав. Хотя самые тупые могут поязвить еще, и выпучивая пустой живот.

Автор говорил, что инфляция и девальвация будут скачкообразно хроническими?.. Говорил. Вот вам очередной виток цен. Поэтому или поднимут ключевую ставку, или опять девальвируют к концу года.

Или автор говорил, что белорусские события лишь репетиция для российских репрессий?.. Говорил. И вот разгоняют даже муниципальных депутатов. Также утверждалось, что ФБК выражал волей-неволей интересы мелкобуржуазных слоев, а поэтому был прогрессивным в нынешних условиях. И «кремлевский агент» Навальный загремел на зону.

Автор говорил, что межимпериалистические противоречия будут нарастать?!.. А ведь помнится, похлопывали по плечу наподобие «пиши ещщо, фантазер». Ну так, предупреждение насчет байденовской администрации оказалось верным; и новые санкции и наступление в Донбассе настолько вероятны, что не нужно подробностей.

Кстати, самый момент проверить автора еще раз. Оный утверждал, что вирусная эпопея надолго, а таковая вроде бы пошла на спад. Вот и проверим, кто прав. Чтобы власть упустила возможность подавления оппозиционных настроений под таким удобным предлогом, верится с трудом. Так что или новая гадость появится; или нынешние ограничения не будут сниматься до морковного заговенья.

Но главное, автор говорил о бесполезности всех надежд на КПРФ и прочую «системную оппозицию», уговаривая на социалистический съезд?.. Говорил. И вот вам ужас заправдинской проституции, и полная дегенерация зюгановщины с запоздалыми воплями даже членов ЦК, и не будем показывать пальцем.

Следовательно, автор не ошибся ни разу за эти годы в принципиальном смысле. Это к тому, что все дело идет к развязке. В течение одного-двух годов, не больше. Путинский режим попал в полный цугцванг, даже не совсем осознавая это. Углеводородные доходы парализованы угрозой сланцев при росте цен, и стагнацией квотируемого сговора при нынешних – а вот агропромышленный экспорт при гниющем монополизме будет вызывать постоянный рост цен. Хваленых путинских подвижек явно не хватило. И полный и глубокий кризис приближается неотвратимо.

Итого! Автор говорил много раз, что нынешний российский капитализм является лишь переходным периодом от военно-коммунистического Советского Союза к настоящему СССР?.. Говорил. Так что его «фантазии» и «прожекты» приобретают плоть и кровь. Но никто не отрицает того факта, что надо еще пахать и пахать. Даже социал-демократические фазы возможны, и о чем подробнее ниже, но лишь бы в одну копилку.

***

Мы живем в глобальном мире. Обсуждение внешней политики превратилось в насущную необходимость, аукающуюся на семейном бюджете хоть грузчика, хоть профессора в виде той же связки доллара и рубля. Вот и стоит поговорить о связи внешней и внутренней политики.

Общеизвестно, что банки США, Китая, Евросоюза, Японии, Британии и далее по списку накачали мир наличностью. И Россия попадает в капкан в таких условиях. Рост мировых цен на продовольствие неизбежен с соответствующим ростом российского экспорта. Да даже и бог с ним, и пусть бы агропром рос на замену углеводородам. Но махровый монополизм этой сферы - от производства до ритейла - привел к сговорам, а то и нехватке продукции, и инфляции по росту цен. И это ТЕНДЕНЦИЯ. Это большая и долгая проблема. Цены могут вырасти к концу года до социально протестных величин, так как море внешней наличности никуда не денется.

И опять автор как в воду глядел. Он долдонил про недостаточность агропрома годы назад. То есть, и что давно очевидно, путинский режим не способен на демонополизацию априори. От слова «вообще». Но тогда единственный выход для власти и остается в виде РЕПРЕССИЙ по отношению к недовольным трудящимся. Финита ля комедия. Всякие там игрушки с рейтингами закончились, и единороссы переходят к прямому и наглому тоталитаризму.

Но все же иной читатель может вспомнить про кубышку. Мол, переждем тяжелые времена, и ладушки. И даже попляшем на костях наших врагов типа второй Ялты. Это глубочайшее заблуждение. Как не парадоксально для некоторых, кубышку невозможно использовать без инфляции - и в соединении с уже существующей инфляцией будет полный… даже и на ум не приходит, как выразиться интеллигентнее. Кирдык, одним словом. Да автор даже и не против, и уж быстрее к революции. Но и в правительстве не дураки сидят. То есть, стратегически-то они, конечно, дебилы, коль довели страну до такого состояния; но слишком грубые ошибки не будут делать.

То есть, а кому деньги-то давать?!.. Мелкий и средний бизнес, и агропромышленный в том числе, необходимый для вышеозначенной конкуренции, оный в каком месте пониже спины?!.. Все время тянет материться по таким реалиям.

Ну, придет фермер в банк. А залог где?.. Где, понимаешь, твои запрятанные слитки золота?.. У вас крыша поехала, что ли. А раз так, лесом. Ну, деньги отправят регионам и муниципалитетам. А зачем, когда старые агропромышленные программы уже расписаны; а под новые нет дорог, школ и детсадов, нормальной связи и жилья, да и сами сельские жители отсутствуют по неимению перечисленного?!.. Чуть ли ни вся страна убежала в город. Надо провести-отремонтировать дорогу сначала (с соответствующим откатом, что тоже немалые деньги и перевод в офшоры с проблемами платежного баланса), и надо построить жилье с достаточной зарплатой, чтобы народ приехал из города – и только тогда что-то забрезжит на горизонте.

А коммерческим банкам нужна вся эта бодяга, как козлу баян. Им нужно показывать прибыль акционерам здесь и сейчас. Поэтому в миллион раз проще договориться, скинуть рубли на валютной бирже, и получить разницу. Вот вам и девальвация. Правительство знает такие вещи – рыбак рыбака видит издалека – поэтому кубышка предназначена или для полностью контролируемых проектов типа Ротенбергов с Ковальчуками; а скорее всего, для постоянного отсоса денег из экономики, чтобы замедлять инфляционные процессы.

Говоря коротко и верно, читатель знает, что производительные силы ломают устаревшие производственные отношения. Тогда наши правительственные дебилы придумали такое же маразматическое «ноу-хау». Они убивают производительные силы намеренным высасыванием денежной крови – чтобы сохранить реакционные производственные отношения. И вот кубышка и нужна для этого. А вы говорите, «товарищ». Тамбовский волк вам товарищ, а не кубышка.

Поэтому внешний спрос остается - монополизация остается – рост цен остается – и репрессии остаются как единственный метод путинской власти. Хотите кушать – надо что-то решать.

***

Нужен социалистический съезд. Даже социал-демократический, если уж пойти навстречу ради дела. Без него никак. Побоку надежды на отдельную реинкарнацию любой нынешней партии. Этакий местечково-партийный патриотизм абсолютно неуместен, как неуместно разведение оранжерей на «Титанике» за час до трагедии.

Основные лозунги съезда. Для хорошего начала – освобождение всех политических заключенных. А вот дальше по основной повестке.

1. Парламентская республика как минимум. Резкое снижение полномочий президента, и повышение полномочий парламента с премьер-министром. И нечего тень на плетень наводить. Хватит с нас царей, императоров да президентов. Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно.

2. Подчинение суда и прокуратуры только парламенту или преимущественно парламенту. Иначе президентский тоталитаризм, продолжающий владеть этими инструментами, возникнет под другим соусом.

3. Немедленные служебные оклады председателям ТОС. Если кто-то думает, что это мелкий лозунг, тот ошибается вопиющим образом. Всякая клетка складывается из молекул, а молекулы из атомов. И если народный актив ринется образовывать повсеместные ТОС со вполне справедливым стимулом нормального оклада, это разбудит всю российскую общественную и экономическую жизнь.

4. Разрешение партийных организаций в трудовых коллективах вплоть до силовых. Нечего дурочку валять, и позволять власти контролировать трудовые коллективы все равно через начальников и аффилированных лиц. А оппозиция только тогда получает равный шанс, когда получает доступ к трудовым коллективам посредством своих партийных ячеек.

Никто не отрицает угрозу разгона съезда, если даже муниципальных депутатов прессуют. Собственно, устрашающая акция и была задумана примерно для этого. Но это смотря КАК ГОТОВИТЬСЯ.

Если привлечь профсоюзы, ветеранов, социальные организации, экологов, и даже умных активистов из ФБК (а таковые имеются, и согласные с четырьмя пунктами), и уж тем более привлечь не только социалистические и подлинно коммунистические, но и различные социал-демократические и национально-патриотические силы (нормально патриотические, разумеется, а не путинского розлива) – это будет сила. То есть, даже если разгонят, то все участники приобретут гигантскую популярность с соответствующей повесткой; и считай, съезд удался все равно. И означенные четыре пункта будут для этого и прогрессивными, и приемлемыми.

***

Базовая суть статьи в следующем. Русский человек неприхотлив. Но если дойдет до ситуации, когда уже и пожрать толком нечего по росту цен и нехватке денег – здесь русский человек может превратиться в зверя. Терпение преобразится в ненависть. И уж какая тут поддержка режима. С одной стороны, народ – с другой стороны, единороссы и олигархи. Великолепная почва для объединения одних против других. Еще раз, дело движется к развязке.

И напоследок. Казалось бы, не один автор такой умный. К примеру, В. Соловей предлагает движение «Перемен» с абсолютно справедливыми лозунгами по пенсиям, по налогам, по пятому-десятому, и нечего городить новые сущности; а надо присоединиться хотя бы к таким лозунгам, и просто работать. За исключением одного «но» - не надо шарахаться из крайности в крайность.

Если полностью социалистические лозунги не столько объединяют, сколько еще разделяют народную оппозицию (увы для автора, но такова реальность, хотя стоит надеяться, изменения будут быстрыми) – то уход в экономические частности не вдохновляет, а запутывает и расхолаживает. Это уже другой перебор; потому что каждый народный активист понимает, что без политических лозунгов и требований ничего толком не сделать. Все увязнет в болоте тоталитаризма и бюрократизма. Следовательно, нужны именно простые и политические лозунги для воодушевления, консолидации и активности масс – и уже такова специфика момента. Но тогда съезд, и только съезд.

Ну, хорошо, самые упертые и недоверчивые читатели могут подождать месяц-другой, и даже третий. Да на здоровье, если таковое останется. А то всяких писателей развелось немерено, понимаешь. А мы тут люди практичные и спокойные, и бла-бла-бла. Следовательно, если рост цен на продукты остановится – да шашку в руки, и идите рубать всяких социалистов-троцкистов-имажинистов-бунтовщиков. Путин наше все, и долой революционную заразу.

Но если НЕ ОСТАНОВИТСЯ – никуда вам с подводной лодки не деться. Массы людей уже сейчас закредитованы, или тратят деньги без сбережений, и так далее. Так что нечего дурью маяться, а надо помогать организовывать социалистический съезд. (Подсказка. Или по молодежному – спойлер. Не остановятся.)