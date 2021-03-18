Россия подарила Республике Никарагуа 250 автобусов на 1,3 млрд рублей

Правительство России решило подарить граждан Центральноамериканского государства Никарагуа 250 автобусов. Об этом говорится в распоряжении кабмина, опубликованном на портале правовой информации. Из российского бюджета на эти цели, включая доставку и гарантийное обслуживание, выделят до 1,3 миллиарда рублей.

"Определить общество с ограниченной ответственностью „КАВЗ“ (г. Курган) единственным исполнителем осуществляемой минпромторгом России в 2021 году в целях оказания безвозмездной технической помощи Республике Никарагуа закупки 250 автобусов КАВЗ-4238−61, комплектов гарантийных запасных частей к ним, услуг по доставке этих автобусов и запасных частей в Республику Никарагуа, а также услуг по обеспечению гарантийного обслуживания поставляемых автобусов и по обучению соответствующих специалистов", - говорится в документе.

В распоряжении оговаривается, что 250 автобусов КАВЗ в "целях безвозмездной технической помощи" передадут республике только при условии заключения контракта на поставку 300 автобусов ПАЗ-320414-04, которые производятся на Павловском автомобильном заводе (входит в "Группу ГАЗ".)

Отметим, что это уже не первая безвозмездная поставка автобусов этой стране. В 2009 Никарагуа получила в дар от России 130 автобусов КАВЗ, а спустя два года еще 250 штук.