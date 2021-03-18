О народе Кремль забыл окончательно

Четырнадцатого посмотрел передачу "Москва, Кремль, Путин". Тошнило от П.Зарубина и поддакивающего В.Соловьёва. Но я заставил себя досмотреть.

С чего началась передача? С Турции. Президент пиарил Эрдогана, который согласился возобновить строительство атомной станции российскими специалистами и на российские средства. Неплохо Путин управляет страной. Россия снабжает Турцию по трубопроводу "Турецкий поток", который представляет две трубы. И самое главное, что Турция не нуждается в нашем газе. Обе трубы Россия построили за свои кровные. Сейчас поставка газа сократилась на 72 %. Практически никогда Россия не получит тех сумм, которые были затрачены на строительство. Газом Турцию снабжают Азербайджан, Иран, Катар, Алжир. Зачем силой лезть православным в мусульманский мир? И это делает сильный и самый продвинутый в мире президент. Есть и такие отзывы.

Неужели в Кремле нет ни одного думающего чиновника, который бы вразумил президента. "Насильно мил не будешь". Президент не знал этой поговорки? Так упасть перед Эрдоганом желающих кроме нашего президенте найти не удастся. И всё ведь строительство идёт за российские средства. А они измеряются миллиардами долларов. Люди, а ведь это наши денежки, полученные из наших тощих карманов.

На встрече с Эрдоганом, что показывало телевидение 14 марта, кто - то толи задал вопрос, толи президент сам затронул Крым, на который нацелилась Турция. Ответ изумил слушателей. Президент сказал, что он об этом не слышал. Эрдоган послушав нашего президента, в душе стал его ненавидеть и это может вылиться в реальные действия. Ну как можно так опуститься, подыгрывая своему противнику? Эрдоган сбивает наши самолёты в Сирии, добивает летчиков , на выставке убивает посла, бомбит сирийские территории на которых находятся наши войска, а президент поёт арии в честь ненавистного соседа.

Президент с какой - бравадой вспоминает, что Россия продала Турции самое грозное оружие - ракеты "Триумф". А он подумал куда они могут полететь? Почти 30 минут шёл разговор о Турции. Телевидение показывало и того и другого президентов. Оба хвалили друг друга как лиса петуха. Молодой журналист Павел Зарубин подготавливая передачу вывернул все двадцать один год нахождения Путина у власти, выискивая хорошие выказывания. Не зря им платят миллионы. Думаю, что Зарубин не меньше получает В.Соловьёва. Появилась информация, что его зарплата составляет 7 миллионов в месяц. Вот куда уходят наши денежки.

Закончив с Турцией президент переключился на Государственный совет и заговорил об авариях на теплосетях, о развитии Дальнего Востока. Соловьёв заметил как у Путина выпал карандаш и он его ловко поймал на лету. По реакции президента Соловьёв сделал вывод, что президент находится в хорошей физической форме. Только как он её использует народу не нравится. Лучше бы он был как все, кто получает нищенскую зарплату, может тогда бы понял как живёт большинство народа в России и не строил бы за народные деньги никому не нужные газовые, нефтяные трубопроводы.

В эту же передачу включили встречу президента с миллиардерами, просил их вкладывать средства в экономику России. Вспомнил президент и о вакцине против современного вируса. По его мнению Запад и США думали, что России конец, а она разработала вакцину, которой по качеству нет в мире. Есть на подходе ещё две вакцины не уступающие первой. Коронный номер президента. Но он не сказал о том, что Голикова , а потом Скворцова не успели развалить эпидемиологическую службу созданную в Советском Союзе. Например, Союз был первый в космосе а теперь отстали на неопределённое время. Зато Рогозин купается в роскоши, а воровство бюджетных средств продолжается даже в космической отрасли. И когда заговорили о вакцине президент вынужден был в предложении употребить слово "народ". "Мы обязаны сперва обеспечить народ, а потом продавать. За часовую передачу вспомнил о народе потому что предложение без слова "народ" не удастся закончить. Вот так мы и живём.

Президент сделал почти всё, чтобы разорить народ и страну. По данным Blomberg в 2019 году 23 самых богатых человек в РФ стали богаче на 38,4 миллиардов долларов. Их совместное состояние стало - 250 миллиардов долларов, это больше чем бюджет России. Как вам, читатель, нравится действия президента, который день и ночь заботится о народе? Состояние всех российских миллиардеров на конец ушедшего года равнялось - 454 миллиардам долларов. Даже трудно поверить, но так пишет Blomberg.

Президент страну разделил стеной своей армией, с одной стороны - богатая элита и все деньги за бугром. Надо дополнить, что эта элита бестолковая, она кроме своих проблем больше ничего не может и не хочет решать. На другой стороне нищета и смерть.

О преступной приватизации девяностых годов дискуссии прекратились, что и требовалось власти, всё узаконено. Теперь всё делается для капитала. Северный поток - 2, мосты, дороги, заводы по переработки нефти, газа, модернизация БАМА, Транссиба, морских портов и аэродромов. Всё это для ворья, которое будет вывозить сырьё, металл, зерно, продукты сельского хозяйства, цены которых в России растут. При этом будут закупать ширпотреб, оборудования, которого в стране нет. Вокруг этого будут крутиться бомжи, как сказала сенатор Нарусова.

А воровство продолжается. В Москве арестован президент фонда содействия безопасности (ООО ФСБ) Андрей Першин за крупное мошенничество равное 24 миллионам рублей. Миллион уже не берут, ворьё устраивает десятки. Президент призывает силовые структуры усилить борьбу с коррупцией, а она как будто издевается над ним, продолжает расти и развиваться. Ну задержали одного, второго, третьего, однако в стране коррупционеров большинство. Президент не может согласиться арестовать тысяч пятьсот. Е.Примаков говорил в 1998 году, что надо арестовать 78 тысяч. Тогда ещё были чиновники, которые не разворовывали бюджет страны и регионов, и аппетиты были сосем другие. Сейчас все препятствия сняты и берут взятки, присваивая бюджетные деньги выделенные на развитие. И это стало считаться нормой.

Президент готовится озвучить Послание Федеральному Собранию. Что - то его задерживает. Можно было донести в первых числах января. Думаю, что он просто боится озвучить ложь. Сколько уже было Посланий и в каждом президент обещал многое. Не буду напоминать большинство помнит, но ничего не сделано. Наоборот народ стал жить хуже. Вот и сейчас он не решается снова пообещать то- же самое, другого просто не существует. Думаю, что он должен убедить народ голосовать снова за кандидатов партии "Единая Россия". Но ведь она под руководством президента ведёт страну к распаду. Возможно президент такое предложит, что народ потеряет самообладание и это будет под выборы. Не надо слушать разинув рты, надо думать и сравнивать с тем, что он говорил в прежних Посланиях.