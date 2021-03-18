Компании "Сухой" и "МиГ" прекратят существование

В 2021 году компании "Сухой" и "МиГ" перестанут существовать ка самостоятельные юридические лица и объединятся под единым названием Корпоративный центр самолетостроения. Такое решение было принято по итогам прошедшего 16 марта в "Ростехе" совещания о дальнейшей реформе авиастроения, сообщает РБК.

По данным издания, предприятия объединят в Корпоративный центр самолетостроения, в подчинение которому перейдут "Туполев", "Ильюшин" и "Иркут".

На совещании также было объявлено об объединении всех авиационных конструкторских бюро в Единый инженерно-конструкторский центр ОАК. Он будет находиться в районе центра самолетостроения на Ходынском поле. Ожидается, что совет директоров будущей ОАК возглавит Чемезов.

В рамках объединения компаний планируется сократить управляющий аппарат ОАК на несколько тысяч человек. При этом конструкторский состав, который насчитывает порядка 15 тысяч человек, под сокращение не попадет, уверяют в "Ростехе".