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Московский листок

Аресты у парадного подъезда Совета Федерации

Опубликовано 19.03.2021 автором т. Мошкин в разделе комментариев 0

суд закон
Аресты у парадного подъезда Совета Федерации

17 марта 2021 года состоялся коллективный визит жильцов московских общежитий в Совет федерации. Причины визита были просты. А именно:

12 июля 2017 года г. Матвиенко (глава Совета федерации) обещала (во время встречи с депутатом Мосгордумы Сергеем Митрохиным) решить проблему обитателей московских общаг. Минуло три года. А проблема как была, так и есть.

4 февраля 2021-го жильцы приходили с обращением в Приёмную Совфеда напомнить об обещании. Но безрезультатно. Вот и решили напомнить снова.

Кроме этого госпожа Нарусова соизволила публично сообщить, что изволит не видеть всяких «бомжей» на ступенях Совета федерации. Отметим, что жильцы общежитий также не хотят себя там видеть. И в прокуратурах, и префектурах, и прочих местах, где проводятся акции протеста, также себя видеть не хотят. Они хотят видеть себя дома, но не могут себе этого позволить из-за необходимости отстаивать крышу над головой. Люди надеялись, что Нарусова учтёт совпадение этих желаний и поможет им.

Впрочем, отметим, что совпадения интересов так и не произошло. Стоило мероприятию только начаться, как полиция тут же схватила Александра Зимбовского (ОКП, Движение Общежитий Москвы), который стоял в одиночном пикете, и бодро-бодро поволокла его по направлению к ОВД Тверскому.

Чуть позже, за настойчивое задавание вопросов — «На каком основании задержан участник одиночного пикета?», задержали и и корреспондента «Новой Альтернативы» Елену Сидоренкову. Жильцы общежитий комментировали происходящее ёмким словом – «Позор!»

В это же время был задержан и депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, который в отдалении от пикета рассказывал журналистам, что находит странным, что «в Москве порядка 50 общежитий, в которых люди живут в «скотских условиях и с удобствами на этаже, где все разваливается и гниёт», а при этом по программе реновации расселяют вполне добротные дома.

Чуть позже под раздачу попал НОДовец, уже привыкший в это время выходить к Совету федерации с плакатом за передачу Путину власти над Россией.

Однако (видимо, к сильному удивлению правоохранителей) события на этом не закончились. Люди ведь выходят на такие мероприятия не потому, что их подстрекают аццкие подстрекаторы, красные провокаторы и скрытые госдеповцы. Люди выходят потому, что им реально плохо.

Например, уже десятилетия висит между собственником и городом бывшая общага «Москабельмета» по Международной 15. Благодаря неопределённому статусу дома, жильцы вылетели из большинства городских программ расселения людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Они лишились кухонь — все кухни жулики заняли под свои коммерческие нужды. И главное, жители общежития рискуют и вовсе вылететь из жилья на улицу. Как им удалось узнать, на их квартиры начала оформляться собственность каких-то странных коммерческих структур.

Зависло в неопределённом статусе и общежитие оборонного завода «Салют» по Проспекту Будённого 16. Выселять жильцов в данное время не пытаются (несколько лет назад пытались), но угроза продолжает висеть. Гораздо хуже ситуация у жильцов другого общежития «Салюта», что на 9-ой улице Соколиной горы д. 9. Сначала всех жильцов этого дома пытались выкинуть вон. Затем (после серии акций протеста) городские чиновники за этими людьми жилищные права признали. Сначала за всеми. Большинство семей было переселено в благоустроенное жильё, но часть как-то пролетела (хотя изначально им также давали смотровые талоны). Возможно, чиновники просто попилили несколько квартир. Сейчас в отношении пролетевших жильцов принято судебное решение о выселении. Таким образом эти рабочие «Салюта» постоянно живут под страхом визита приставов. В доме отключены отопление, водопровод и канализация. Свет дали только после серии акций протеста в управе и префектуре. Напоминаем, люди из общежития «Салюта» это те, кто делает для страны двигатели реактивных самолётов.

За людьми из бывшего общежития АЗЛК (Шоссейная 22) право на проживание признали. Отметим, что изначально их тоже неоднократно пытались выкинуть вон. Часть людей была расселена в благоустроенные квартиры, часть зависла на прежнем месте. Отметим, что в части жилых блоков дома на Шоссейной 22 нет кухонь, в части — туалетов (напоминаем, дело происходит в Москве, уже в 21 веке). Дом как-то признавали аварийным, даже выделяли деньги на ремонт. Потом «аварийность» исчезла. Безо всякого ремонта. И деньги исчезли. Тоже безо всякого ремонта.

Ещё меньше пригодны для жизни так называемые «измайловские бараки». Там можно увидеть и гниющие стены, и потолки, и изношенную электропроводку, и душевые кабины (общие), в которых нужно мыться вооружившись зонтиком (чтобы не падала на голову штукатурка). И таких жилищных историй множество.

И вот перед Советом федерации снова встал одиночный пикет. На этот раз винтить протестующих не стали. Прошла «прогулка» жильцов общежитий от здания Совета федерации (Большая Дмитровка 26) к зданию Приёмной Совета федерации (Моховая 7). Прогулка сопровождалась рассказом жителей общежитий журналистам о ситуации в общагах и выставлением одиночного пикета перед Госдумой. Завершилась прогулка новым визитом в Совет федерации и, наконец, визитом в ОВД Тверской, чтобы выяснить когда, всё-таки, выпустят задержанных.

Задержанных в итоге выпустили между 8 и 9 вечера. Им инкриминировали:

Елене Сидоренковой - неповиновение сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП);

Сергею Митрохину - повторное нарушение порядка проведения массовых акций (ч. 8 ст. 20.2 КоАП)

Александру Зимбовскому (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).



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