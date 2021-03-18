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Московский листок

Сенсация! С Навальным вообще ничего не случилось!

Опубликовано 18.03.2021 автором Елена Шувалова, депутат МГД в разделе комментариев 2

#навальный #отравление #протест #прокуратура #мвд #ск #еленашувалова #мгд
Сенсация! С Навальным вообще ничего не случилось!

В связи с моим заявлением по факту госпитализации 20 августа 2020 года в медицинское учреждение города Омск Алексея Анатольевича Навального, поступил ответ Врио начальника Томского линейного отдела МВД России на транспорте А.В.Дягилева.

В письме сообщается, что ведомством была проведена проверка, по результатам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Вот так. Без объяснений. В общем - "поскользнулся, упал, очнулся - гипс".

Поскольку с заявлением – просьбой о возбуждении уголовного дела обращалась я, то попросила направить мне на адрес Московской городской Думы заверенную копию указанного Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

В очередной раз сейчас начнется в мой адрес визг злопыхателей. Но, господа, нравится вам человек или нет, если сегодня поступают так по отношению к нему, завтра могут так поступить по отношению к вам.

От редакции: Судя по тому, что ответ депутату Шуваловой шел аж с прошлого года, а сейчас уж весна нынешнего, то можно полагать, работа органами проделана большая и тщательная.

МВД направило депутата Шувалову в Сибирь

Итак, статья.

Статья 24 УПК РФ  Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела" гласит: 

"1. Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по следующим основаниям:

1) отсутствие события преступления;"

Дальше нас уже не касается.

Остается понять, что, с Навальным в самолете ничего не произошло? Нет, произошло, и настолько серьезное, что борт посадили в другом аэропорту, самого Навального погрузили в "скорую" и отвезли в лучшую местную больницу, где ему оказывали помощь лучшие специалисты, а потом его, все еще находящегося в коме, отправили самолетом в Германию.

Что произошло, весь мир видел.

Значит, в том, что случилсоь, никакого преступления не было? Так?

Но статья 144 УПК РФ, на которую ссылается и начальник Томского линейного отдела Дягилев, есть указание, что на все вопросы с возбуждением дела органам отводится всего 3 суток. Почему же ответ линейного отдела готовился практически полгода с момента события? Тем более, что на документе дата явно года нынешнего. А почему нарушили процессуальные сроки, и уведомили общественность об отказе в возбуждении дела только сейчас?

Почему не провели экспертизы, как на то указывает статья 144 УПК РФ? Почему Навального по возвращении даже не опросили по данному делу (сведенй о контактах арестованного Навального с Томским линейным отделом не зафиксировано), а принялись арестовывать и сажать по совершенно другим делам?

Складывается впечатление, что следственные органы, будучи прекрасно осведомлены о медицинской стороне случившегося с Навальным, знали, что преступления в отравлении Навального никакого нет. И даже трусы Навального не сыграли в этом никакой роли. Так что же это было?

Можно гадать, а можно догадаться - отравление Навального было не преступлением, а делом доблести и геройства!

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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"Так что же это было?"
ВВ Ларионов написал 18.03.2021 18:56
Байден ответил правильно на этот вопрос.
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(без названия)
стоик7905 написал 18.03.2021 18:43
сколько у режима Героев типа сердюковых и луговых?
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