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Московский листок

Внимание: преступники меняют понятия

Опубликовано 19.03.2021 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 1

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Внимание: преступники меняют понятия

«Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился коронавирусом через две недели после прививки»

Подмена понятий - это приём боевой пропаганды, а боевая пропаганда предназначена для порабощения или даже убийства людей. Скажем, человеку убить другого человека не просто - мешает инстинкт недопустимости таких действий в популяции данных живых существ. Но начните употреблять понятие «враг» или подмените понятие «человек» понятием «недочеловек», и становится проще убедить своего солдата убить данных недочеловеков.

Мы эту подмену понятий можем увидеть сплошь и рядом, к примеру, в освещении пресловутой эпидемии COVID-19. Ведь в нашем понимании смерть от болезни мы всегда описывали словом «умер». И только смерть насильственную, в результате убийства или гибели в бою, мы описываем словом «гибель». А с самого начала пресловутой эпидемии COVID-19 нанятые преступниками негодяи СМИ сообщают не об умерших в результате этого ОРВИ, а о «погибших»? Зачем это? А чтобы вызвать чувство вины у тех, кто не желает подчиняться негодяям – типа вы их убили нарушением санитарных правил. С тем, чтобы заставить вас подчиниться аферистам.

Или, к примеру, что такое гомосексуализм? Это по своей сути страшная болезнь психики человека, поскольку ведёт к смерти человечества, - это аналог эпидемии, в которой гибнут, правда, не существующие, а будущие поколения. Но велика ли разница для человечества?

И вот недавно узнаю, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), по-тихому, никак не обсуждая это не только с обществом, но и с учёными и врачами-психиатрами, вывела педерастию из списка психических болезней. Зачем вывела? На каком основании??

На том основании, что в ВОЗ сейчас подбирают таких «специалистов», которым не нужны основания. Которые готовы на любые преступления против человечества, чтобы угодить своим спонсорам типа Била Гейтса. Как на это ни смотри, а по-другому действия ВОЗ сегодня расценить нельзя.

Вот, к примеру, в 2008 году понятие «пандемия» было изменено с явно преступными целями. До этого момента пандемией считалась болезнь, которая распространяется по всему миру и приводит ко многим серьезным заболеваниям и смертям. А как иначе? Ну в связи с чем объявлять пандемией охватившие весь мир такие болезни как мозоли или облысение?

Но неожиданно и без объяснений причин, ВОЗ единственным условием для объявления пандемии сделала только распространение болезни по всему миру. Повторю вопрос, а зачем это?? Зачем включать в пандемию расстройство желудка или морщины?

А ведь ответ один, после этой подмены понятий уже не требовалось наличие каких-либо серьёзных симптомов и смертей у болезни, объявленной «пандемией». И уже не должно удивлять, что в прошлом году появились и вошли в список заболевших COVID-19 ранее невиданные «бессимптомные заболевшие». Но уже и тогда, благодаря этому изменению, ВОЗ, которая тесно связана с фарминдустрией, смогла в 2009 году объявить пандемию «свиного гриппа» - совершенно безобидного ОРВИ. И под шумок этой паники фарминдустрия нажила миллиарды на изготовлении как бы вакцины «от свиного гриппа», которая, мало того, что была бесполезна, так ещё и вызвала в Европе у детей неизлечимую болезнь нарколепсию. А потом вакцину, на которую были потрачены миллиарды евро средств налогоплательщиков, пришлось уничтожить.

А вот теперь, под командой бывшего министра иностранных дел Эфиопии, ставшего начальником в ВОЗ, без какого-либо совета с мировым медицинским и научным сообществом, было изменено понятие коллективного иммунитета – того единственного, что прекращает на земле все эпидемические болезни из тех, которые до сих пор не имеют эффективных лекарств для своего лечения, в первую очередь, ОРВИ.

Итак, ещё в июне на сайте ВОЗ висело определение понятия «популяционный» («стадный») иммунитет:

«Коронавирусная болезнь (COVID-19): Серология

9 Июня 20201 Вопросы и ответы

Что такое стадный иммунитет?

Стадный иммунитет-это косвенная защита от инфекционного заболевания, которая происходит, когда популяция обладает иммунитетом либо благодаря вакцинации, либо иммунитетом, выработанным в результате предыдущей инфекции. Это означает, что даже люди, которые не были инфицированы или у которых инфекция не вызвала иммунного ответа, они защищены, потому что окружающие их люди, которые обладают иммунитетом, могут действовать как буферы между ними и инфицированным человеком. Порог установления стадного иммунитета к COVID-19 пока не ясен».

Это понятие коллективного иммунитета понятно даже малограмотному – те люди, кто имеют иммунитет к данной заразе, как бы пропускают её через себя и этим убивают и ослабляют заразу до степени, когда она в обществе уже не способна причинить вред неинфицированным согражданам. Ну, вот смотрите, вспышку сезонных ОРВИ ещё можно как-то объяснить распространением заразы, а как по-иному объяснить прекращение этой вспышки?

Но в ноябре ВОЗ понятие коллективного иммунитета, опять по-тихому, изменила на противоположное:

«Коронавирусная болезнь (COVID-19): Серология, антитела и иммунитет

13 Ноября 20201 Вопросы и ответы

Что такое стадный иммунитет?

«Стадный иммунитет», также известный как «популяционный иммунитет», - это концепция, используемая для вакцинации, при которой популяция может быть защищена от определенного вируса, если достигнут порог вакцинации.

Стадный иммунитет достигается путем защиты людей от вируса, а не путем воздействия на них этого вируса».

http://images.vfl.ru/ii/1615647197/5a46a9af/33664402.jpg

Теперь тот факт, что ещё не заразившихся людей защищают уже переболевшие, начисто выброшено из понятия «коллективный иммунитет», теперь этот иммунитет может быть создан только вакциной! «Вакцина – это наше «фсё»!».

Простите, но как же до вас все эпидемии ОРВИ, начиная с «испанки» заканчивались сами собой безо всяких вакцин??

Тут просто слов нет! Эти негодяи из ВОЗ указывают пальцем на чёрное, но говорят «белое», и даже не краснеют!

Если у вас есть желание, то проверьте, но общая ситуация сейчас такая, что нельзя не поверить и вот такому сообщению:

«Американская компания, издатель справочников и лексических словарей, Merriam-Webster, Inc. (филиал Encyclopædia Britannica, Inc.) также по-тихому изменила определение термина «вакцина», включив в него компоненты инъекции мРНК COVID-19, то есть определение вакцины было специально изменено из-за вакцины от COVID19.

Определение вакцины ещё 5 февраля 2021 года было:

«Определение вакцины: препарат из убитых микроорганизмов, живых ослабленных организмов или полностью живых вирулентных организмов, который вводят для выработки или искусственного повышения иммунитета к определенному заболеванию».

А в определение вакцины от 6 февраля 2021 года уже добавлен пункт «б»: «препарат генетического материала (например, нить синтезированной мессенджерной РНК), который используется клетками организма для получения антигенного вещества (например, фрагмент белка вирусного спайка), меняющий ваш ДНК для борьбы с болезнью».

Понимаете, все привыкли к понятию «вакцина», которое подразумевает, что учёные определили, какой именно микроорганизм вызывает болезнь, ослабили его и ввели в организм, чтобы организм, не изменяя сам себя нашёл способы борьбы с этим микроорганизмом.

А теперь вакциной является и то, что меняет ДНК ваших собственных клеток тела?? Из нас вакциной стремятся сделать «генномодифицированный продукт»?

А ведь в этом нет ничего, по меньшей мере, нового.

Придётся напомнить, что изменение наследственности с помощью пресловутой «вакцинации», это приём, давно опробованный Западом (и тем же ВОЗ).

Причём, вакцинация с целью навредить населению - это настолько фашистский приём, что его трудно и комментировать самому.

Поэтому вот статья «Контрацептивные вакцины» М.В. Супотницкого, работающего в Федеральном ГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства Здравоохранения РФ. https://cyberleninka.ru/article/n/kontratseptivnye-vaktsiny/viewer. (Автор статьи М.В. Супотницкий — российский микробиолог, полковник медицинской службы, изобретатель, автор исследований по истории эпидемий чумы и других особо опасных инфекций, истории разработки и применения химического и биологического оружия. С 2017 года заместитель главного редактора рецензируемого научно-практического журнала «Вестник войск РХБ защиты» Министерства обороны РФ). А опубликовал он указанную статью ещё в начале 2014 года. Семь лет назад!

И речь в его статье идёт о том, что под видом всеобщей вакцинации проводится стерилизация населения вакцинируемых стран добавлением в вакцину соответствующих контрацептивных биологических веществ.

А для всех граждан России это особая проблема, поскольку в применяемых в России вакцинах легко скрыть любую гадость (выделено мною – Ю.М.):

«Признаки скрытого применения вакцин контрацепции. Сообщения о скрытых массовых вакцинациях контрацептивными вакцинами приходили из Пакистана [78], Индонезии и стран Латинской Америки [12]. Российское законодательство в области контроля качества иммунобиологических лекарственных препаратов (ИЛП) построено так, что контролирующая организация на этапе доклинического исследования проверяет препарат по показателям, определенным самим производителем. Качество лекарственного средства — соответствие лекарственного средства требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия нормативной документации или нормативного документа [19]. Поэтому искать стерилизующий компонент в вакцине никто не будет, если он не заявлен в нормативном документе как один из показателей ее качества (!). Закупки вакцин для массового применения осуществляются по тендеру. Его выигрывает поставщик, предложивший лучшие условия покупателю.

Но заподозрить такую вакцинацию все же можно на основании такого косвенного признака, как навязываемые населению репродуктивного возраста под явно надуманными предлогами частые вакцинации и ревакцинации».

Напомню, что это было написано семь лет назад!

Вот теперь посмотрите на эти сегодняшние вопли с «вакцинацией» населения чёрт знает, чем. Скажите, если нам насильно навязывают вакцинацию, то мы должны подозревать, что с народом народ России пытаются сделать что-то нехорошее или нет?

Это нарушение права народа на жизнь или нет?

От редакции: Автор задается вопросом, если раньше человечество справлялось с эпидемиями типа испанки без всякой вакцинации, то что мешаеит делать это сегодня?

За первые 25 недель эпидемии испанки грипп унёс жизни 25 миллионов человек. Потом еще много миллионов. А средневековые эпидемии оспы выкашивали целые города и даже страны.

Когда люди научились создавать вакцины, смертность от инфекций резко снизилась. Снизилась и степень настороженности общества по отношению к инфекции. Квалификация врача-инфекциониста стала непрестижной, ассигнования на эту отрасль медицины повсеместно снижались, специализированные клиники закрывались (в Москве, скажем, число инфекционных коек сократилось в 2 раза), специалистов становилось меньше - на начало эпидемии в Москве было всего около 200 врачей-инфекцимонистов.

Предохранять от инфекции стало нечем - вакцин катастрофически не хватает. Лечить стало негде и, в принципе, некому.

В мире сейчас используется уже очень много разных вакцин от коронавирусной инфекции, произведенных разными странами. И очень трудно предположить, что все эти страны, их правительства и их корпорации все вместе сговорились, чтобы извести человечество.

Вакцины, зарегистрированные или одобренные как минимум одним национальным регулятором, по состоянию на 5.03.2021
(расположены по дате регистрации или одобрения регулятором)
Вакцина, дата регистрации,
разработчик		Платформа,
примечание		Введение,
кол. доз.		Эффективность,
хранение
Клинические исследования,
опубликованные отчёты
Разрешение
дляэкстренного
применения		Разрешение
дляполноценного
применения
Спутник V (Гам-КОВИД-Вак),
11.08.2020[20]
 НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи		нереплицир.
вирусный
вектор,
аденовирус
человека
тип Ad26 и
Ad5		Внутри-
мышечно,
2 (0; 21)		91,6 %[21]
−18 °C —
форма выпуска
заморожен. 6 мес.
2 ÷ 8 °C —
форма выпуска
жидкая, 2 мес.
2 ÷ 8 °C —
лиофилизат, 6 мес.		Фаза I·II, NCT04436471 Фаза III, NCT04530396
Фаза I·II, NCT04437875 Фаза III, NCT04564716
Фаза II, 60+,NCT04587219 Фаза III, NCT04642339
Фаза II·III, NCT04640233 Фаза III, NCT04656613
doi:10.1016/S0140-6736(20)31866-3
doi:10.1016/S0140-6736(21)00234-8		 
ЭпиВакКорона,
13.10.2020[68]
 ГНЦВБ «Вектор»		рекомбин.
белковая,
пептидная		Внутри-
мышечно,
2 (0; 21)		2 ÷ 8 °C —
6 месяцев		Фаза I·II, NCT04527575 Фаза III, NCT04780035

• Россия[68]
• Туркменистан[69]

 
Вакцина Pfizer/BioNTech,
02.12.2020 в Великобрит.[70],
21.12.2020 в ЕС[71],
31.12.2020 в ВОЗ[72]
 BioNTech
 Fosun Pharma
 Pfizer		РНК-вакцина,
инкапсули-
рована в
липосомы		Внутри-
мышечно,
2 (0; 28)		95 %[73]

−90÷ −60°C—
6 месяцев,
2 ÷ 8 °C — 5 дней,
30 °C — 2 часа[72]		Фаза I, NCT04523571 Фаза II·III, NCT04368728
Фаза I,ChiCTR2000034825 Фаза II·III, NCT04754594
Фаза I·II, NCT04588480 Фаза II, NCT04649021
Фаза I·II, 2020-001038-36 Фаза II, NCT04761822
Фаза I·II, NCT04380701 Фаза III, NCT04713553
Фаза I·II, NCT04537949 Фаза IV, NCT04760132
Фаза I·II, 2020-003267-26 Фаза IV, NCT04780659

doi:10.1038/s41586-020-2639-4
doi:10.1056/NEJMoa2027906
doi:10.1056/NEJMoa2034577 Фаза III: BioNTech + Pfizer
doi:10.21203/rs.3.rs-137265/v1

• Австралия[95]
• Сауд. Аравия[96]
• Швейцария[97]
• ЕС[71]
• Норвегия[98]
• Исландия[99]
• Фарерские о-ва
• Гренландия[100]
• Сербия[101]

Вакцина Moderna,
18.12.2020 в США[102],
6.01.2021 в ЕС[103]
 Moderna
 NIAID		РНК-вакцина,
инкапсули-
рована в
липосомы		Внутри-
мышечно,
2 (0; 28)		94,5 %[104]

−25 ÷ −15 °C,
2 ÷ 8 °C —
30 дней,
+8 ÷ 25 °C —
12 часов[105]		Фаза I, NCT04283461 Фаза II, NCT04405076
Фаза II·III, NCT04649151 Фаза III, NCT04470427
doi:10.1056/NEJMoa2022483
doi:10.1056/NEJMoa2035389

• ЕС[103]
• Норвегия[112]
• Исландия[113]
• Фарерские о-ва[114]
• Гренландия[114]

Вакцина AstraZeneca,
30.12.2020 в Великобрит.[115],
29.01.2021 в ЕС[116],
10.02.2021 в ВОЗ[117]
 AstraZeneca
 Оксфордский университет		нереплицир.
вирусный
вектор,
аденовирус
шимпанзе		Внутри-
мышечно,
1 или
2 (0; 28)		70 %Фаза I, PACTR20200568189… Фаза II·III,NCT04400838
Фаза I·II,PACTR2020069221… Фаза II·III,20-001228-32
Фаза I·II, 2020-001072-15 Фаза III, ISRCTN89951424
Фаза I·II, NCT04568031 Фаза III, NCT04516746
Фаза I·II, NCT04444674 Фаза III, NCT04540393
Фаза I·II, NCT04324606 Фаза III, NCT04536051
Фаза I·II,+Sp NCT04684446 Фаза II,+Sp NCT04686773
doi:10.1016/S0140-6736(20)31604-4
doi:10.1038/s41591-020-01179-4
doi:10.1038/s41591-020-01194-5
doi:10.1016/S0140-6736(20)32466-1
doi:10.1016/S0140-6736(20)32661-1

• ЕС[116][137]
• Австралия[138]
• Канада[139]
• Юж. Корея[140]

BBIBP-CorV,
25.06.2020 и 31.12.2020[141]
 Sinopharm
 China National Biotec Group
 Beijing Institute of Bio. Prod.		инактивир.
вакцина,
на клетках
Vero		Внутри-
мышечно,
2 (0; 21)		79,34 %[142]Фаза I·II,ChiCTR2000032459 Фаза III,NCT04560881
Фаза III, NCT04510207
doi:10.1016/S1473-3099(20)30831-8

• ОАЭ[158]
• Бахрейн[159]
• Китай[142]
• Сейшельские
острова[160]

25.02.2021[161]
 Sinopharm
 China National Biotec Group
 Wuhan Institute of Bio. Prod.		инактивир.
вакцина,
на клетках
Vero		Внутри-
мышечно,
2 (0; 21)		72,51 %[161]Фаза I·II,ChiCTR2000031809 Фаза III,ChiCTR2000034780
Фаза III,ChiCTR2000039000 Фаза III,NCT04612972
Фаза III,NCT04510207
doi:10.1001/jama.2020.15543		• ОАЭ• Китай[161]
CoronaVac,
6.02.2021[162]
 Sinovac Biotech		инактивир.
вакцина,
на клетках
Vero с
адъювантом
Al(OH)3		Внутри-
мышечно,
2 (0; 14)		50,34 % —
Бразилия[163],
65,3 % —
Индонезия[164],
91,25 % —
в Турции		Фаза I·II, NCT04383574 Фаза III, NCT04456595
Фаза I·II, NCT04352608 Фаза III, NCT04508075
Фаза I·II, NCT04551547 Фаза III, NCT04582344
Фаза III, NCT04617483 Фаза III, NCT04651790
doi:10.1016/S1473-3099(20)30843-4
doi: 10.1186/s13063-020-04775-4		• Китай[162]
Вакцина CanSino,
25.06.2020[170] (для военнослуж.)
25.02.2021[161]
 CanSino Biologics
 Beijing Institute of Bio. Prod.		нереплицир.
вирусный
вектор,
аденовирус
человека
тип Ad5		Внутри-
мышечно,
1		65,28 %[161]Фаза I,ChiCTR2000030906 Фаза II,ChiCTR2000031781
Фаза I, NCT04313127 Фаза II, NCT04566770
Фаза I, NCT04568811 Фаза II, NCT04341389
Фаза I, NCT04552366 Фаза III, NCT04526990
Фаза I·II, NCT04398147 Фаза III, NCT04540419
doi:10.1016/S0140-6736(20)31208-3
doi:10.1016/S0140-6736(20)31605-6

• Мексика[171]
• Пакистан[172]

• Китай[173]
Covaxin (BBV152),
17.02.2021[174] в Иране
 Bharat Biotech		инактивир.
вакцина		Внутри-
мышечно,
2 (0; 28)		80,6 %Фаза I·II, NCT04471519 Фаза III, NCT04641481
Фаза I·II,CTRI/2020/07/026300
Фаза I·II,CTRI/2020/09/027674
doi:10.1101/2020.12.11.20210419		• Иран[174]

• Индия[175]
• Зимбабве[176]

 
КовиВак,
19.02.2021[177]
 ФНЦИРИП имени
М. П. Чумакова[178]		инактивир.
вакцина		Внутри-
мышечно,
2 (0; 14)		2 ÷ 8 °C —
6 месяцев		 • Россия[177] 
Вакцина Johnson & Johnson,
27.02.2021 в США[179]
11.03.2021 в ЕС[180]
 Janssen Pharmaceutica
 Johnson & Johnson		нереплицир.
вирусный
вектор,
аденовирус
человека
тип Ad26		Внутри-
мышечно,
1 или
2 (0; 56)		 Фаза I, NCT04509947 Фаза III, NCT04505722
Фаза I·II, NCT04436276 Фаза III, NCT04614948
Фаза II, 2020-002584-63/DE
Фаза II, NCT04535453
doi:10.1101/2020.09.23.20199604
doi:10.1056/NEJMoa2034201

• Сент-Винсент и
Гренадины[181]
• ЮАР[182]
• Бахрейн[183]
• США[179]
• Канада[184]
• ВОЗ[185]

• ЕС[180]
ZF2001 (RBD-Dimer)
01.03.2021[186]
 Anhui Zhifei Longcom Bio.
 Institute of Microbiology		рекомбин.
белковая		Внутри-
мышечно,
2 (0; 14)		 Фаза I, NCT04445194 Фаза II, NCT04466085
Фаза I, ChiCTR2000035691 Фаза III, ChiCTR2000040153
Фаза I, NCT04636333 Фаза III, NCT04646590
Фаза I·II,60+ NCT04550351
doi:10.1101/2020.12.20.20248602		• Узбекистан[187]

• Китай[188]

 

Вакцины-кандидаты

Информация о вакцинах-кандидатах и их разработчиках по состоянию на 9.02.2021 по данным ВОЗ
 Вакцина,
разработчик		ПлатформаПримечаниеВведение,
кол. доз.
Клинические исследования,
опубликованные отчёты
8NVX‑CoV2373
 Novavax		рекомбин.
белковая		 ВМ,
2 (0; 21)		Фаза I·II, NCT04368988 Фаза III, NCT04611802
Фаза II, NCT04533399 Фаза III, 2020-004123-16
Фаза II,PACTR202009726132275 Фаза III, NCT04583995
doi:10.1056/NEJMoa2026920
doi:10.1016/j.vaccine.2020.10.064
12CVnCoV
 CureVac		РНК-вакцинамРНКВМ,
2 (0; 28)		Фаза I, NCT04449276 Фаза II, NCT04515147
Фаза II, PER-054-20 Фаза II·III, NCT04652102
Фаза III, NCT04674189
13 Institute of Medical Biology
 Chinese Academy of Med.		инактивир.
вакцина		 ВМ,
2 (0; 28)		Фаза I·II, NCT04470609 Фаза III, NCT04659239
Фаза I·II, NCT04412538
doi:10.1101/2020.09.27.20189548
14QazCovid-in®
 НИИ проблем биобезопасн.		инактивир.
вакцина		 ВМ,
2 (0; 21)		Фаза I·II, NCT04530357 Фаза III, NCT04691908
15INO-4800
 Inovio Pharmaceuticals
 Internationale Vaccine Instit.		ДНК-вакцинас
плазмидами		ВК,
2 (0; 28)		Фаза I, NCT04336410 Фаза II, ChiCTR2000040146
Фаза I, ChiCTR2000038152 Фаза I·II, NCT04447781
Фаза II·III, NCT04642638
doi:10.1016/j.eclinm.2020.100689
16AG0301-COVID19
 AnGes / Takara Bio
 Осакский университет		ДНК-вакцина ВМ,
2 (0; 14)		Фаза I·II, NCT04463472 Фаза II·III, NCT04655625
Фаза I·II, NCT04527081
Фаза I·II, jRCT2051200085
17ZyCoV-D
 Zydus Cadila Ltd.		ДНК-вакцина ВК,
3 (0;28;56)		Фаза I·II, CTRI/2020/07/026352
Фаза III, CTRI/2020/07/026352 ???
18GX-19
 Genexine Consortium		ДНК-вакцина ВМ,
2 (0; 28)		Фаза I·II, Юж. Корея NCT04445389
Фаза I·II, NCT04715997
20KBP-COVID-19
 Kentucky Bioprocessing		рекомбин.
белковая		 ВМ,
2 (0; 21)		Фаза I·II, TBC, NCT04473690
21 Sanofi Pasteur
 GlaxoSmithKline		рекомбин.
белковая		 ВМ,
2 (0; 21)		Фаза I·II, NCT04537208
22ARCT-021
 Arcturus Therapeutics		РНК-вакцинамРНКВМФаза I·II, NCT04480957 Фаза II, NCT04668339
Фаза II, NCT04728347
23 Serum Institute of India
 Accelagen Pty		рекомбин.
белковая		 ИН,
2 (0; 28)		Фаза I·II, ACTRN12620000817943
Фаза I·II, ACTRN12620001308987
24 Beijing Minhai Biotech.инактивир.
вакцина		 ВМ,
1, 2 или 3		Фаза I, ChiCTR2000038804 Фаза II, ChiCTR2000039462
25GRAd-COV2
 ReiThera
 Leukocare
 Univercells		нереплицир.
вирусный
вектор		аденовирус
гориллы		ВМ,
1		Фаза I, Италия NCT04528641
26VXA-CoV2-1
 Vaxart		нереплицир.
вирусный
вектор		аденовирус
человека
Ad5 + TLR3		орально,
2 (0; 28)		Фаза I, NCT04563702
27MVA-SARS-2-S
 Мюнхенский университет		нереплицир.
вирусный
вектор		аденовирусВМ,
2 (0; 28)		Фаза I, NCT04569383
28SCB-2019
 Clover Biopharmaceuticals
 GlaxoSmithKline
 Dynavax		рекомбин.
белковая		 ВМ,
2 (0; 21)		Фаза I, NCT04405908
Фаза II·III, NCT04672395
doi:10.1101/2020.12.03.20243709
29COVAX-19
 Vaxine Pty		рекомбин.
белковая		 ВМ,
1		Фаза I, Австралия NCT04453852
  CSL / Seqirus
 Квинслендский универ.		рекомбин.
белковая		прекращение
работ		ВМ,
2 (0; 28)		Фаза I, Австралия, ACTRN12620000674932
Фаза I, Австралия, NCT04495933
30 Medigen Vaccine Bio.
 Dynavax
 NIAID		рекомбин.
белковая		 ВМ,
2 (0; 28)		Фаза I, NCT04487210
Фаза II, NCT04695652
31FINLAY-FR
 Instituto Finlay de Vacunas		рекомбин.
белковая		 ВМ,
2 (0; 28)		Фаза I, RPCEC00000338 Фаза I·II, RPCEC00000332
Фаза I, RPCEC00000340 Фаза II, RPCEC00000347
33 West China Hospital
 Sichuan University		на основе
протеина		 ВМ,
2 (0; 28)		Фаза I, ChiCTR2000037518 Фаза II, ChiCTR2000039994
Фаза I, NCT04530656 Фаза I, NCT04640402
34CoVac-1
 Тюбингенский университет		рекомбин.
белковая		 ПК,
1		Фаза I, NCT04546841
35UB-612
 COVAXX
 United Biomedical		рекомбин.
белковая		 ВМ,
2 (0; 28)		Фаза I, NCT04545749
Фаза II·III, NCT04683224
 TMV-083
 Merck & Co.
 Themis
 Институт Пастера		вирусный
вектор		прекращение
работ		ВМ,
1		Фаза I, NCT04497298
 V590
 Merck & Co.
 IAVI		вирусный
вектор		прекращение
работ[189]		ВМ,
1		Фаза I, NCT04569786 Фаза I·II, NCT04498247
36 University of Hong Kong
 Xiamen University		реплицир.
вирусный
вектор		 ИН,
1		Фаза I, ChiCTR2000037782
Фаза I, ChiCTR2000039715
37LNP-nCoVsaRNA
 Имперский колледж Лонд.		РНК-вакцинапрекращение
работ[190]		ВМ,
2		Фаза I, ISRCTN17072692
38 Academy of Military Sc.
 Walvax Biotechnology		РНК-вакцина ВМ,
2 (0; 21)		Фаза I, ChiCTR2000034112
Фаза II, ChiCTR2000039212
39CoVLP
 Medicago Inc		рекомбин.
белковая		VLPВМ,
2 (0; 21)		Фаза I, NCT04450004 Фаза II·III, NCT04636697
Фаза II, NCT04662697
40COVID‑19/aAPC
 Shenzhen Genoimmune		вирусный
вектор		 ПК,
3 (0;14;28)		Фаза I, NCT04299724
41LV-SMENP-DC
 Shenzhen Genoimmune		вирусный
вектор		 ПК,
1		Фаза I·II, NCT04276896
42 Adimmune Corporationрекомбин.
белковая		  Фаза I, NCT04522089
43 Entos PharmaceuticalsДНК-вакцина ВМ,
2 (0; 14)		Фаза I, NCT04591184
44CORVax
 Providence Health & Serv.		ДНК-вакцина ВК,
2 (0; 14)		Фаза I, NCT04627675
45ChulaCov19
 Университет Чулалонгкорна		РНК-вакцина ВМ,
2 (0; 21)		Фаза I, NCT04566276
46 SymvivoДНК-вакцинаоральноОР,
1		Фаза I, NCT04334980
47 ImmunityBio Inc.вирусный
вектор		 ОР,
1		Фаза I, NCT04591717 Фаза I, NCT04710303
48COH04S1
 City of Hope Medical		вирусный
вектор		 ВМ,
2 (0; 28)		Фаза I, NCT04639466
49IIBR-100 (Brilife)
 Institute for Biological research		вирусный
вектор		 ОР,
1		Фаза I·II, NCT04608305
50 Aivita Biomedical
 Institut of HealthResearch		вирусный
вектор		 ВМ,
1		Фаза I, NCT04690387 Фаза I·II, NCT04386252
51 Codagenix
 Serum Institut of India		живой
вирус		 1 или 2Фаза I, NCT04619628
52 Center for Genetic Ing.рекомбин.
белковая		 ВМ,
3 (0;14;28)		Фаза I·II, RPCEC00000345
53 Center for Genetic Ing.рекомбин.
белковая		 ВМ,
3 (0;14;28)		Фаза I·II, RPCEC00000346 Фаза I·II, RPCEC00000306
54VLA2001
 Valneva Austria GmbH		инактив.
вирус		 ВМ,
2 (0; 21)		Фаза I·II, NCT04671017
55BECOV2
 Biological E. Limited		рекомбин.
белковая		 ВМ,
2 (0; 21)		Фаза I·II, CTRI/2020/11/029032
 Sputnik Light
 НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи		нереплицир.
вирусный
вектор		аденовирус
человека
тип Ad26		ВМ,
1		Фаза I·II, NCT04713488 Фаза III, NCT04741061



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Всего комментариев к статье: 1
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Sem написал 19.03.2021 00:09
Тогда читайте Мухина, может мозги и просветлеют.
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