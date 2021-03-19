Внимание: преступники меняют понятия

«Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился коронавирусом через две недели после прививки»

Подмена понятий - это приём боевой пропаганды, а боевая пропаганда предназначена для порабощения или даже убийства людей. Скажем, человеку убить другого человека не просто - мешает инстинкт недопустимости таких действий в популяции данных живых существ. Но начните употреблять понятие «враг» или подмените понятие «человек» понятием «недочеловек», и становится проще убедить своего солдата убить данных недочеловеков.

Мы эту подмену понятий можем увидеть сплошь и рядом, к примеру, в освещении пресловутой эпидемии COVID-19. Ведь в нашем понимании смерть от болезни мы всегда описывали словом «умер». И только смерть насильственную, в результате убийства или гибели в бою, мы описываем словом «гибель». А с самого начала пресловутой эпидемии COVID-19 нанятые преступниками негодяи СМИ сообщают не об умерших в результате этого ОРВИ, а о «погибших»? Зачем это? А чтобы вызвать чувство вины у тех, кто не желает подчиняться негодяям – типа вы их убили нарушением санитарных правил. С тем, чтобы заставить вас подчиниться аферистам.

Или, к примеру, что такое гомосексуализм? Это по своей сути страшная болезнь психики человека, поскольку ведёт к смерти человечества, - это аналог эпидемии, в которой гибнут, правда, не существующие, а будущие поколения. Но велика ли разница для человечества?

И вот недавно узнаю, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), по-тихому, никак не обсуждая это не только с обществом, но и с учёными и врачами-психиатрами, вывела педерастию из списка психических болезней. Зачем вывела? На каком основании??

На том основании, что в ВОЗ сейчас подбирают таких «специалистов», которым не нужны основания. Которые готовы на любые преступления против человечества, чтобы угодить своим спонсорам типа Била Гейтса. Как на это ни смотри, а по-другому действия ВОЗ сегодня расценить нельзя.

Вот, к примеру, в 2008 году понятие «пандемия» было изменено с явно преступными целями. До этого момента пандемией считалась болезнь, которая распространяется по всему миру и приводит ко многим серьезным заболеваниям и смертям. А как иначе? Ну в связи с чем объявлять пандемией охватившие весь мир такие болезни как мозоли или облысение?

Но неожиданно и без объяснений причин, ВОЗ единственным условием для объявления пандемии сделала только распространение болезни по всему миру. Повторю вопрос, а зачем это?? Зачем включать в пандемию расстройство желудка или морщины?

А ведь ответ один, после этой подмены понятий уже не требовалось наличие каких-либо серьёзных симптомов и смертей у болезни, объявленной «пандемией». И уже не должно удивлять, что в прошлом году появились и вошли в список заболевших COVID-19 ранее невиданные «бессимптомные заболевшие». Но уже и тогда, благодаря этому изменению, ВОЗ, которая тесно связана с фарминдустрией, смогла в 2009 году объявить пандемию «свиного гриппа» - совершенно безобидного ОРВИ. И под шумок этой паники фарминдустрия нажила миллиарды на изготовлении как бы вакцины «от свиного гриппа», которая, мало того, что была бесполезна, так ещё и вызвала в Европе у детей неизлечимую болезнь нарколепсию. А потом вакцину, на которую были потрачены миллиарды евро средств налогоплательщиков, пришлось уничтожить.

А вот теперь, под командой бывшего министра иностранных дел Эфиопии, ставшего начальником в ВОЗ, без какого-либо совета с мировым медицинским и научным сообществом, было изменено понятие коллективного иммунитета – того единственного, что прекращает на земле все эпидемические болезни из тех, которые до сих пор не имеют эффективных лекарств для своего лечения, в первую очередь, ОРВИ.

Итак, ещё в июне на сайте ВОЗ висело определение понятия «популяционный» («стадный») иммунитет:

«Коронавирусная болезнь (COVID-19): Серология

9 Июня 20201 Вопросы и ответы

Что такое стадный иммунитет?

Стадный иммунитет-это косвенная защита от инфекционного заболевания, которая происходит, когда популяция обладает иммунитетом либо благодаря вакцинации, либо иммунитетом, выработанным в результате предыдущей инфекции. Это означает, что даже люди, которые не были инфицированы или у которых инфекция не вызвала иммунного ответа, они защищены, потому что окружающие их люди, которые обладают иммунитетом, могут действовать как буферы между ними и инфицированным человеком. Порог установления стадного иммунитета к COVID-19 пока не ясен».

Это понятие коллективного иммунитета понятно даже малограмотному – те люди, кто имеют иммунитет к данной заразе, как бы пропускают её через себя и этим убивают и ослабляют заразу до степени, когда она в обществе уже не способна причинить вред неинфицированным согражданам. Ну, вот смотрите, вспышку сезонных ОРВИ ещё можно как-то объяснить распространением заразы, а как по-иному объяснить прекращение этой вспышки?

Но в ноябре ВОЗ понятие коллективного иммунитета, опять по-тихому, изменила на противоположное:

«Коронавирусная болезнь (COVID-19): Серология, антитела и иммунитет

13 Ноября 20201 Вопросы и ответы

Что такое стадный иммунитет?

«Стадный иммунитет», также известный как «популяционный иммунитет», - это концепция, используемая для вакцинации, при которой популяция может быть защищена от определенного вируса, если достигнут порог вакцинации.

Стадный иммунитет достигается путем защиты людей от вируса, а не путем воздействия на них этого вируса».

http://images.vfl.ru/ii/1615647197/5a46a9af/33664402.jpg

Теперь тот факт, что ещё не заразившихся людей защищают уже переболевшие, начисто выброшено из понятия «коллективный иммунитет», теперь этот иммунитет может быть создан только вакциной! «Вакцина – это наше «фсё»!».

Простите, но как же до вас все эпидемии ОРВИ, начиная с «испанки» заканчивались сами собой безо всяких вакцин??

Тут просто слов нет! Эти негодяи из ВОЗ указывают пальцем на чёрное, но говорят «белое», и даже не краснеют!

Если у вас есть желание, то проверьте, но общая ситуация сейчас такая, что нельзя не поверить и вот такому сообщению:

«Американская компания, издатель справочников и лексических словарей, Merriam-Webster, Inc. (филиал Encyclopædia Britannica, Inc.) также по-тихому изменила определение термина «вакцина», включив в него компоненты инъекции мРНК COVID-19, то есть определение вакцины было специально изменено из-за вакцины от COVID19.

Определение вакцины ещё 5 февраля 2021 года было:

«Определение вакцины: препарат из убитых микроорганизмов, живых ослабленных организмов или полностью живых вирулентных организмов, который вводят для выработки или искусственного повышения иммунитета к определенному заболеванию».

А в определение вакцины от 6 февраля 2021 года уже добавлен пункт «б»: «препарат генетического материала (например, нить синтезированной мессенджерной РНК), который используется клетками организма для получения антигенного вещества (например, фрагмент белка вирусного спайка), меняющий ваш ДНК для борьбы с болезнью».

Понимаете, все привыкли к понятию «вакцина», которое подразумевает, что учёные определили, какой именно микроорганизм вызывает болезнь, ослабили его и ввели в организм, чтобы организм, не изменяя сам себя нашёл способы борьбы с этим микроорганизмом.

А теперь вакциной является и то, что меняет ДНК ваших собственных клеток тела?? Из нас вакциной стремятся сделать «генномодифицированный продукт»?

А ведь в этом нет ничего, по меньшей мере, нового.

Придётся напомнить, что изменение наследственности с помощью пресловутой «вакцинации», это приём, давно опробованный Западом (и тем же ВОЗ).

Причём, вакцинация с целью навредить населению - это настолько фашистский приём, что его трудно и комментировать самому.

Поэтому вот статья «Контрацептивные вакцины» М.В. Супотницкого, работающего в Федеральном ГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства Здравоохранения РФ. https://cyberleninka.ru/article/n/kontratseptivnye-vaktsiny/viewer. (Автор статьи М.В. Супотницкий — российский микробиолог, полковник медицинской службы, изобретатель, автор исследований по истории эпидемий чумы и других особо опасных инфекций, истории разработки и применения химического и биологического оружия. С 2017 года заместитель главного редактора рецензируемого научно-практического журнала «Вестник войск РХБ защиты» Министерства обороны РФ). А опубликовал он указанную статью ещё в начале 2014 года. Семь лет назад!

И речь в его статье идёт о том, что под видом всеобщей вакцинации проводится стерилизация населения вакцинируемых стран добавлением в вакцину соответствующих контрацептивных биологических веществ.

А для всех граждан России это особая проблема, поскольку в применяемых в России вакцинах легко скрыть любую гадость (выделено мною – Ю.М.):

«Признаки скрытого применения вакцин контрацепции. Сообщения о скрытых массовых вакцинациях контрацептивными вакцинами приходили из Пакистана [78], Индонезии и стран Латинской Америки [12]. Российское законодательство в области контроля качества иммунобиологических лекарственных препаратов (ИЛП) построено так, что контролирующая организация на этапе доклинического исследования проверяет препарат по показателям, определенным самим производителем. Качество лекарственного средства — соответствие лекарственного средства требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия нормативной документации или нормативного документа [19]. Поэтому искать стерилизующий компонент в вакцине никто не будет, если он не заявлен в нормативном документе как один из показателей ее качества (!). Закупки вакцин для массового применения осуществляются по тендеру. Его выигрывает поставщик, предложивший лучшие условия покупателю.

Но заподозрить такую вакцинацию все же можно на основании такого косвенного признака, как навязываемые населению репродуктивного возраста под явно надуманными предлогами частые вакцинации и ревакцинации».

Напомню, что это было написано семь лет назад!

Вот теперь посмотрите на эти сегодняшние вопли с «вакцинацией» населения чёрт знает, чем. Скажите, если нам насильно навязывают вакцинацию, то мы должны подозревать, что с народом народ России пытаются сделать что-то нехорошее или нет?

Это нарушение права народа на жизнь или нет?

От редакции: Автор задается вопросом, если раньше человечество справлялось с эпидемиями типа испанки без всякой вакцинации, то что мешаеит делать это сегодня?

За первые 25 недель эпидемии испанки грипп унёс жизни 25 миллионов человек. Потом еще много миллионов. А средневековые эпидемии оспы выкашивали целые города и даже страны.

Когда люди научились создавать вакцины, смертность от инфекций резко снизилась. Снизилась и степень настороженности общества по отношению к инфекции. Квалификация врача-инфекциониста стала непрестижной, ассигнования на эту отрасль медицины повсеместно снижались, специализированные клиники закрывались (в Москве, скажем, число инфекционных коек сократилось в 2 раза), специалистов становилось меньше - на начало эпидемии в Москве было всего около 200 врачей-инфекцимонистов.

Предохранять от инфекции стало нечем - вакцин катастрофически не хватает. Лечить стало негде и, в принципе, некому.

В мире сейчас используется уже очень много разных вакцин от коронавирусной инфекции, произведенных разными странами. И очень трудно предположить, что все эти страны, их правительства и их корпорации все вместе сговорились, чтобы извести человечество.

Вакцины-кандидаты