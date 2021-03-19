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Московский листок

Путин обязан вызвать Байдена на дуэль

Опубликовано 19.03.2021 в разделе комментариев 1

сша война рф
Путин обязан вызвать Байдена на дуэль

На откровенный разговор по телефону вызвал сегодня президента США Джо Байдена Владимир Путин, разговор должен транслироваться в прямом эфире. Путин считает, что откладывать в долгий ящик беседу не стоит, можно поговорить уже в пятницу или понедельник, МИД уже приступил к организации звонка.

Однако пресс-секретарь президента США Джен Псаки ответила: в пятницу Байден занят.

Накануне Байден назвал Путина убийцей и пообещал призвать Россию к ответу за вмешательство в президентские выборы. 

В Белом доме подтвердили: Байден не жалеет о высказываниях в адрес Путина и не собирается сдерживаться ни в словах, ни в действиях.

***

Такое чувство, что это Путин назвал Байдена мудаком и теперь пытается как-то смягчить ситуацию.

На самом деле они там все в крови по локоть, но есть вещи, о которых вслух не говорят. Ну а если не сумел вести себя в рамках, то потом сам как-то постарайся загладить ситуацию - старания оценят...

Но нет, Байден упорствует, и случайная оговорка на наших глазах превращается в новую политику США по отношению к России.

Посла для консультаций уже отозвали. Следующий шаг - это разрыв дипотношений, а следом за ним уже война. 

Правда, воевать по-крупному в современном мире нечем, для большой войны нужно большое производства оружия, боеприпасов, снаряжения - этого не скроешь. Помаленьку воевать в Сирии или Афганистане можно, хоть до скончания века. А вот для Сталинградской битвы или Вердена совсем другие ресурсы требуются. А их нет. Сегодня этих ресурсов примерно на пару недель мировой войны.

О ядерном конфликте даже не говорю. Его мировая экономика просто не выдержит, и воевать дальше будет уже незачем - все всё отдадут так, только чтоб кормили... А нечем.

То есть конфликт Байден-Путин остается дипломатическим недоразумением. Но как-то разрешиться он должен?

В Темные века уважающий себя конунг или герцог вызвал бы обидчика на поединок. Если б тот не явился, сраму было бы... 

Но наш решил пикироваться на уровне детского сада: "Кто как обзывается, тот сам так называется".

В детство что ли впал?

Возьми меч и сражайся, тряпка! Ты ж крутой мужик, тебя даже Шойгу боится.

Давай, ты же чемпион Ленинграда по самбо, ты ж мастер спорта СССР!

Отключением Твиттера и арестом муниципальных депутатов такие вопросы не решаются. Вызови старого хрена на дуэль, да хоть на мясорубках. Тебя ж убийцей назвали - ну так убей. 

Да хоть попытайся...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Пусть г-н Путин ответит сначала перед народом и без охраны, в качестве частного лица.
Желательно в клетке, как Мубарек. написал 19.03.2021 00:41
И после того, как в стране будет создано народное ополчение в 40 млн бойцов.
А с ним, чтобы на вопросы отвечали генералы и уголовники, которым сейчас принадлежит власть в стране.
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