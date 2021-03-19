Фестиваль патриотизма имени т.Байдена

У нас сегодня прям фестиваль патриотизма какой-то, после слов Байдена.

Путин с Собяниным даже про антиковидные ограничения забыли. глядишь, так еще и арестованных по санитарному делу отпустят. Хотя нет, конечно. Двуличие - наше все.

На деле же мы, с раздолбанной экономикой, уничтоженным производством и правящим классом, не умеющим ничего, кроме как воровать, входим в противостояние с мировым лидером. У которого своих проблем, правда, тоже до фига, но на нас смотрят как на удобного противника, борьба с которым позволит решить свои проблемы или хотя бы часть их.

Давайте без иллюзий. При сохранении нынешней социально-экономической системы мы обречены на поражение. Чтобы победить, надо становиться реальной альтернативой и центром консолидации для периферийных, на данный момент, государств.

С нынешними властями это невозможно.

От редакции: Недавно в одном приличном журнале в ФБ я поступил неприлично, намекнув на то, что идиотизм и патриотизм неплохо рифмуются, но совершенно не обязательно одно дополняет другое.

Пытающимся встать на равную ногу с США напомню, что РФ не одного дня в своей истории не была сверхдержавой.

Сверхдержавой был СССР с населением в 270 млн, примерно 20 процентами мирового ВВП, рублевой зоной на трети планеты, полноценной ядерной триадой и ВПК, видимо, сильнейшим в мире. Ну и 10-миллионная армия, конечно.

Это даже совсем не упрек Путину, он получил РФ в 2000-м году ещё менее похожей на сверхдержаву. Упрек разве что в том, что он до сих пор не понимает, что нынешняя Россия с 145-миллионным населением сверхдержавой быть не способна. И понятно, что на него давят остаточные имперские комплексы - Россия просто не умеет быть ничем иным, кроме как сверхдержавой. Но между быть и "хотеть быть" есть существенная разница.

КПК смогла заставить работать полтора миллиарда китайцев, и они унаследовали от СССР нашу долю в мировом производстве. Но в 10 раз меньшее население России, даже надорвав пупок, вернуть это положение не сможет. И ВПК мы не восстановили, потеряв его половину во время распада СССР. Тяжёлые ракеты типа "Воеводы" мы до сих пор не можем производить, как Южмаш, и боевые корабли, как Николаев и Херсон не можем, авианосец для Индии ремонтировали 15 лет, сдали кое как. А новый создать даже не тужимся. Проблемы космодрома всем известны. Электроники вообще нет, ракеты летают с китайскими чипами. Как строить оборону без своей элементной базы? Ну и специалисты - новых нет, старые или умерли, или вот-вот...

На днях разговаривал с академиком, который испытывал первый атомный самолёт. Ему было 28 лет тогда. Что сегодняшние 28-летние умеют сами? Что им можно доверить, кроме памперса? А академика, кстати, уволили по старости... Хотя он вполне в форме, ему ж не мешки ворочать.

И это общая проблема, не частная. И Путин здесь не справился, возможно, и не мог справиться. И я понимаю, почему он боится передавать власть. Некому. Недавно дискутировал с одним популярным сенатором, международником. Так он даже не знал, что Таджикистан передал почти 2 процента территории Китаю. Он не знал! Территория горная, пустынная, но именно там, ещё до войны СССР начинал промышленную добычу урана. Вот логику сверхдержавы Китая я в этом вижу, а идеологи нашей державы этого даже не заметили...

В ответ прочитал, что-де времена сильно изменились, и одна маленькая гиперзвуковая ракета может уничтожить целую авианосную группу, стартовав с небольшого ракетного катера...

Они, 28-летние, даже не понимают, что для производства одной маленькой гиперзвуковой ракеты нужно, чтобы над ней работали целые отрасли, миллионы человек! Иначе уже каждая Замбия или Украина, располагающая парой катеров, была бы сверхдержавой.

У нас буквально не хватает ресурсов - денежных и людских. Деньги бездарно профукали, пока шел нефтегазовый бум, проели на шоколадках, а людей просто мало. Для того и выстраивались колониальные империи, чтобы за неимением своих использовать чужие ресурсы. И Елена ткач пишет абсолютно верную вещь: "надо становиться реальной альтернативой и центром консолидации для периферийных, на данный момент, государств".

СССР был такой альтернативой. Он предлагал идеологию, которая выводила периферийные страны из вечной зависимости от мировых центров. Он разрушил мировую колониальную систему. И на сверхдержаву СССР стали работать сотни миллионов в странах "третьего мира".

РФ даже на Донбассе предлагает вместо идеологии освобождения смесь великодержавного шовинизма и монархизма... На пролетарском Донбассе!

Да, на нас сейчас работают узбеки и таджики. Но если раньше, во времена СССР, они строили самолеты и добывали полезные ископаемые для оборонной промышленности, растили хлопок для пороха и ракетного топлива, то сейчас развозят пиццу на велосипедах и убирают снег. Раньше они любили "нашу родину СССР", а теперь тихо ненавидят Россию, которая их обирает.

Сейчас потихоньку теряем Белоруссию, а это последние остатки радиоэлектроники, оставшейся от СССР. А мы видим только картоху и реэкспортных крабов.

А.Б.