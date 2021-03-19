Президент и правительство совершенствуют игру над народом

Налоговая инспекция получила расширенный доступ к банковской тайне с марта этого года. Через три дня после получения запроса банки будут обязаны предоставить полные данные о вкладе. Имейте в виду, что это касается простого народа. Олигархи, чиновники всех мастей у которых в доме не помещается наличка вынуждены часть ложить в банки. Их никто проверять не будет. А рабочий перед выходом на пенсию положит тысячу на чёрный день и может оказаться на крючке у банка. "Всё делается для народа и во имя народа". Не должно быть у рабочего, пенсионера никаких вкладов. Нечего банки засорять мелочёвкой.

С мая месяца правительство изменит формулу расчёта цен на бензин. Очевидно повысят розничную цену и попытаются объяснить это народу. Когда нибудь в стране будет стабильность? Народ живёт в стрессовом состоянии и не знает, что будет завтра, а уж тем более через год.

Вот что говорит М.Делягин по поводу действий президента и его команды. "Путину не интересно то, как живут люди в стране. Его интересует только внешняя политика". Действительно только интересует и не более того. Он напоминает, что президент забыл о своих указах. Думаю он о них и не помнил. Народ ведь тоже не помнит, а почему ему надо помнить. Время есть ещё и не то скажет. Внешней политики как таковой в "сильной державе" нет и при нынешней власти не будет. С.Лавров грозится, что Россия может выйти из некоторых европейских структур. А эти структуры даже не соизволили прокомментировать. Выходите где вы будете приобретать электронику, сельскохозяйственную технику, семенной материал? Как один фигурант в фильме говорит - "напугал ежа голой попой".

Интересную мысль высказал предприниматель Потапенко. "Президент потерял уважение граждан из - за того, что его перестаёт интересовать политика, но и сама страна". И действительно президент никогда напрямую не общался с народом, а сейчас и с элитой. С элитой общается по видио, но толку от такого общения никакого. Раньше он собирал олигархов и объявлял об амнистии капитала, но кроме разговора дело не пошло. Да он и сам не настаивает, и не принимает мер как президент практически с неограниченными правами.

Интересный монолог выдала заместитель главы фармацевта России Кристина Сомова. "Представляете, они реально хотят препарат, стоящий 17 тысяч рублей, отдавать бесплатно. У нас его весь мир готов покупать за любые деньги, хоть до 200 тысяч за одну упаковку. Долбанным нищебродам, которые бесполезны. Ребята, которые никогда не создадут ничего полезного. А ещё пенсионерам. Они отработанный материал. Пусть мрут себе. Не давление с сердцем, так ещё что - то их убьёт". Говорят, что аппарат весь уволен, но это не выход. Так думает большинство чиновников, но они контролируют себя. Многие ходят в кабаки, но выпить лишнего боятся по причине того, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Их не надо было увольнять, надо было определить зарплату в 15 - 20 тысяч рублей и организовать проверку их состояния и в первую очередь К.Сомовой. Читатель, вам понятна причина такого мнения небольшого чиновника? Думаю, что нет. А причина в том, что чиновники живут гораздо лучше чем пропагандировали народу коммунизм. Они вообще ни в чём не нуждаются и не только не нуждаются, у них возникает проблема куда вкладывать деньги и как их сохранить. Из года в год такая проблема и они перестают реально мыслить, да у них этой проблемы и не возникает. Они начинают ненавидеть народ за счёт которого живут. Смотре, журналист Зарубин и команда ВГТРК подготовила очередную передачу "Москва, Кремль, Путин". За час президент вообще не вспомнил о народе. Как вы думаете, те кто готовил передачу подумали об этом? Да никогда. Для них и для чиновников народ вообще не существует.

А чиновники больше ничего придумать не смогли и вынуждены изменить правила получения пенсий. За это у них миллионные зарплаты и разворовывание пенсионного фонда. Ведь прежнего руководителя фонда не арестовали а перевели на другую должность. А грязи было больше чем надо. Чиновник суду не подлежит, да и закон такой возможно уже на подписи.

Читатель, смогли бы вы назвать имя чиновника, депутата, который работает на народ и страну? Может Г.Зюганова? Если он, то напишите, что сделал за всю историю Парламента? При этом надо отметить, что годовой бюджет КПРФ составляет 1,138 миллиардов рублей. Эти денежки выделяются из бюджета страны. Это деньги народа. Есть отдача для народа? За что мы его команду кормим и ничего не получаем взамен? Даже капиталист даёт рабочим пусть и нищенскую зарплату и пополняет бюджет страны. Что делает Зюганов? Только потребляет. Вам не кажется, что пора этого бездарного нахлебника отправить хотя бы на пенсию. Ведь он и пенсию будет получать в десять раз больше чем рабочий человек. Почему такая несправедливость в стране? А мы сами допустили до такого состояния президента и правительства. Они над народом проводят эксперимент. До какого уровня можно его грабить, чтобы он поднялся с протестом против власти?

И грабят народ те кто стоит на страже государства и непосредственно подчиняется президенту. Например, у генерала ФСБ появился домик стоимостью в 150 миллионов рублей. Он один такой? Да конечно нет. Просто некоторые воруют с умом не выпячивают богатство. Помните об этом говорил сам президент. Вице - премьер Ставропольского края А.Золотарёв задержан за крупные откаты. Прежний тоже был задержан. Видите ничего на чиновников не действует. Медведев предлагал в сто крат повысить взыскание за нанесённый ущерб. И что? А ничего. Взимание не превышает даже половину того, что присуждают суды. А они присуждают копейки и об этом президент говорил на совещаниях. То что говорит президент не значит что оно будет исполнено.

Недавно прошла коллегия Генпрокуратуры. Президент сделал громкое заявление, призвал прокуроров активно бороться с коррупцией среди чиновников, чтобы вернуть украденные средства в Россию. Несколько лет назад он делал доклад на коллегии Следственного комитета и сказал, что из 2 - миллионов возбуждённых дел более 60 % следователи слили. Обобрали предпринимателей, переписав предприятия на себя или на родственников и на этом закрыли дела. Что нибудь изменилось? Наказаны следователи? Нет. А разве Бастрыкин об этом не знал? А дюжина прокуроров Подмосковья, которые занимались нелегальным бизнесом и некоторые месяцами пропадали на дорогих курортах, попали под следствие и Ю.Чайка закрыл все дела и фигуранты либо вернулись на свои насиженные места, либо получили равноценные должности. Президент ведь знал об этих прокурорах. Так что нечего пенять на зеркало, коли рожа крива. А скоро выборы, не промахнуться бы.