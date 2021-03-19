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Московский листок

На Левом берегу в Химках взорвалась квартира

Опубликовано 19.03.2021 в разделе комментариев 0

В Сети появилось видео с места взрыва в жилой девятиэтажке в подмосковных Химках, на улице Зеленая, дом 16, фасадом выходит на МКАД. ЧП произошло на восьмом этаже. На кадрах видно, что взрывной волной буквально снесло целую квартиру, после взрыва там начался пожар.

В квартире, в которой произошел взрыв, обрушились межкомнатные перегородки, под завалами могли находиться два ребенка, из-под обломков достали живым одного. Пожар локализован.

Причины взрыва и пожара пока выясняют, видимо, он был достаточно сильным, поскольку пострадали сразу несколько помещений по соседству.



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