Пикеты в защиту Александра Черепанова. Или ковидный сон московской Тюмени

19 марта 2021 года московские коммунисты (РКРП, ОКП, Рабочий Компас, Рабочий Контроль, РМП-Москва, Трудовая Россия, КПРФ) вновь вышли на одиночные пикеты в защиту Александра Черепанова. На этот раз пикеты проходили у представительства Тюменской области.

- Требуем прекратить преследование Александра Черепанова!

- Руки прочь от коммунистов!

- Губернатор А.В. Моор! Проявите благоразумие и уважение!

Уже 5 месяцев длится противостояние властей Тюмени с горожанами. 5 месяцев тюменцы выходят на ежедневные пикеты в защиту коммуниста, защитника трудового народа, первого секретаря Тюменского обкома, главного редактора газеты «Трудовая Тюмень» Александра Черепанова, но власть не желает замечать ни протеста горожан против преследования Черепанова, ни федеральной солидарности сограждан, ни международной. И то дело — не зря ведь так настойчиво мэр города Руслан Кухарук старался не допустить в городе демонстрации в честь 7 ноября, трижды давал отказ организаторам, и если кто и хотел собираться, на то были даны мэром праздничные площадки 4 ноября. На 7 ноября — только автозаки. Вот так, не по статьям Конституции, но по воле местного барина.

Черепанова после задержания в полицейском автобусе бросили на пол, не давали подняться, когда стало плохо с сердцем, в оказании медицинской помощи отказали. Через неделю, 13 ноября, вместо извинений, ещё и возбудили на Черепанова уголовное дело по ст. 318 УК РФ — якобы за избиение замначальника полиции Волковицкого (видимо, Волковицкий был избит 70-летним редактором газеты, лежащим с больным сердцем на полу автозака).

А вот Александру Черепанову в возбуждении уголовного дела на В. Волковицкого за превышение им должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) было отказано. Только 12 марта в Ленинском районном суде состоялось рассмотрение жалобы Черепанова на этот отказ, и уже 15-го числа завершилось новым победным отказом Черепанову и прекращением производства по этому делу.

Тем не менее, судебные разбирательства в отношении самого Черепанова продолжаются и по сей день. Свидетельства полицейских и врачей-экспертов расходятся (нет среди них единого мнения ни по действиям Черепанова, ни по травмам-покраснениям Волковицкого, ни по экспертным заключениям). Между тем свидетельства другой группы лиц, самих горожан, ставших свидетелями разгона 7 ноября и жестокого обращения полиции с коммунистами и рабочими Тюмени, наоборот, складываются в единую логичную картину происходящего.

Не смотря на такой накал тюменских страстей, в Представительстве Тюменской области, сотрудники оказались не в курсе происходящих событий. Не в курсе преследования Черепанова в самой Тюмени, не в курсе получения ими же самими обращения от московских коммунистов ещё в декабре 2020-го. Очевидно, главной проблемой для тюменского представительства остаётся ковид. На него они ссылались, как в декабре прошлого года, так и в марте текущего. Ссылались также, как и мэр Тюмени, запрещающий проведение в городе 7 ноября, также, как другие московские чиновники, не желающие видеть на своём пороге российский народ. Крепкие ковидные традиции современной власти.