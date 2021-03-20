Украинцев и прочих начинают лишать земли в Крыму

Указ о запрете иностранным гражданам владеть землей на большей части Крыма вступил в силу. По состоянию на апрель 2020-го более 11 тыс. участков, подпадающих под его действие, принадлежали иностранцам, большинство из них украинцы. Собственники земли в регионе также есть среди граждан и юрлиц Белоруссии, Германии, Казахстана, Израиля, Литвы, Австралии, Сирии, Вьетнама, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Президент Путин в марте 2020 года подписал указ, в соответствии с которым большинство районов Крыма были включены в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут владеть землей.

Ограничения накладываются на владение землей в 19 муниципальных образованиях Крыма (всего их 25). Среди них — Евпатория, Керчь, Ялта, Судак. Запрет на владение иностранцами земли также распространяется на 12 муниципалитетов Севастополя.

Под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

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А вот зачем это было сделано? Кто-нибудь может объяснить?

Одной из важных претензий к Украине у крымских русских был запрет на владение землей для "иноземцев", в число которых попадали и россияне. И вот либо отказывайся от российского гражданства (на Украине двойного гражданства нет), либо отказывайся от своей земли.

Российская конституция гораздо либеральней, она позволяет владеть землей и негражданам, и даже лицам вообще без гражданства. Понятно, что все землевладельцы-иностранцы поддержали переход Крыма под российскую юрисдикцию.

И тут облом - оказывается, в Крыму везде сплошая граница...

Понятно, что большинство крымчан получили российские паспорта. Но те, кто проживал в Крыму без прописки, не получили, и даже лишились по суду ранее полученных российских паспортов. И вот тут очень интересный момент - очень много крымчан (по паспорту украинцев, россиян, казахстанцев, белорусов и всех остальных граждан СНГ) покупали в Крыму дачные участки, строили на них дома, подводили коммуникации и жили в них постоянно. У многих уже дети выросли в таких дачных кооперативах. Прописки у них не было, так что российского гражданства приобрести после присоединения к РФ у них не было оснований. И земля была оформлена не в собственность, а либо в долгосрочную аренду, либо просто как пай в кооперативе.

Да, конечно, немного некомфортно, когда из документов на дом и землю у тебя только книжка садовода и протокол о принятии в кооператив. Но в украинский период вариантов не было, и на это смотрели сквозь пальцы.

Понятно, что все поначалу обрадовались - в России все можно узаконить и жить нормально, оформлять детей в школу, получать медстраховку и пенсию, голосовать в конце концов.

И ведь правда - узаконили права на землю, провели межевания, внесли все в кадастр, получили документы на право собственности и записи в реестр. Зажили.

Ну а теперь - пошли вон. Почти весь Крым теперь пограничная территория. Фактически речь идет об изъятии весьма ценных земель. 11,5 тысяч семей из Крыма становятся врагами России? Это нам такое надо?

Хотя ведь очень легко подтвердить, что ты владел землей давно, что ты ее осваивал, жил на ней. Ну так выдайте же лбюдям российские паспорта на том основании, что у них есть земля в России!

Куче народа на том же Донбассе, а также в Абхазиии и Южной Осетии выдаются российские паспорта практически просто так. А тут явные же есть у людей основания на гражданство - так признайте эти основания достаточными!

Подготовьте указ, что все, кто владел землей в Крыму на момент присоединения - могут получить российское гражданство. У нас и так население сокращается, пусть появится новых 11 тысяч семей.

А.Б.