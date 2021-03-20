Умных и умеющих работать граждан придётся призывать во власть без их желания!

ПРИЗВАТЬ ПОНИМАЮЩИХ!

Напомню, что мы, организаторы Инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть», формально были осуждены «криворучкиным судом» за организацию деятельности организации, название которой суд не установил. А эта не установленная организация занималась, якобы экстремисткой деятельностью – распространяла экстремистские материалы, ни один из которых суд не выявил.

Понятно, что причиной осуждения было что-то другое, и это другое первоначально указали дебильные следователи в постановлениях о нашем аресте: за «создание инициативных групп по проведению референдума; последующее проведение референдума с целью внесения изменений в Конституцию РФ об ответственности высших органов власти перед народом; пропаганда идеи принятия закона «Об оценке деятельности Президента и членов Федерального собрания Российской Федерации народом России»».

Оцените - за организацию референдума!

А чего мы хотели добиться организацией референдума?

Прекратить ситуацию, при которой в России члены власти и их приспешники творят во власти, что угодно, при ухудшении и ухудшении жизни народа. Причина этого понятна и другой просто нет – члены власти и их приспешники никак не отвечают за результаты своего правления – никак не наказываются за вред, нанесенный народу. Но если их не наказывают за последствия их нахождения у власти, то почему бы им и не быть ворами или тупыми бездельниками? Вора делает вором случай, а безответственная (безнаказанная) власть - это просто рай для воров. Ну, в какой еще области человеческой деятельности такое может быть?!

Вот вы садитесь в автобус, платите водителю деньги, и он обещает довести вас в целости и сохранности до места назначения. Но если он, даже по ошибке, не говоря уже о разгильдяйстве, вызовет аварию, и вы пострадаете в ней, то что – водитель просто помашет вам ручкой и скажет: «Вы тут кровью истекайте, а я пошел на заслуженный выходной»? Нет, в этом случае у всех ума хватает! И если такого шофера сразу не прибьют разгневанные пассажиры, то его отдадут под суд, где 12 простых граждан, присяжных заседателей, решат, виновен он или нет.

А члены нами же избранной власти (президент и депутаты), взявшие у нас налогами деньги, а в ходе предвыборной кампании обещавшие довезти нас в светлое будущее. С ними как? А они сегодня машут нам всем ручкой и говорят: «Вы, лохи, голосовавшие за нас, тут в России кувыркайтесь, а мы поехали отдыхать к наворованным миллионам».

Почему водитель сидит в тюрьме за свою тупость и разгильдяйство, а они – нет? Почему по 10 лет за недосмотр отсидели руководители Чернобыльской АЭС, а президенты и депутаты, разорившие Россию, и 15 суток не получили? Они что – цацы? У них голубая кровь? Неужели так и должно быть?

Нет, конечно, и есть простой и абсолютно законный путь расставить все по своим местам и указать власти, кто в России хозяин.

По нынешней Конституции (и по любой другой в будущем) сувереном (высшей властью) является народ, а депутаты и президент только слуги народа, которым властвовать разрешено народом и от имени народа. Причем, народ и без них может принять какой угодно, нужный народу закон, проголосовав за него на референдуме.

Но если народ - это хозяин, а депутаты и президент слуги народа, то у народа (у каждого избирателя, а не только у 12-ти, как в судах) есть право и обязанность перед своими детьми судить своих слуг, поощряя хороших и наказывая нерадивых. И делать это, чтобы и самому жить достойно, и своим детям оставить достойное государство. У народа есть право Хозяина! И если вы снимете шоры с глаз и подумаете, то увидите, что реально осуществить это свое право очень просто!

Нужен закон, по которому на каждых выборах, каждый избиратель, кроме бюллетеней с новым составом власти, получит проект вердикта старому, сменяемому составу власти, в котором будет три строчки: «Достойны поощрения», «Достойны наказания» и «Без последствий». Если большинство избирателей решит отпустить старый состав власти без последствий, то власть оставит свои полномочия как сейчас – без последствий для себя. Если большинство избирателей решит поощрить власть, то президент или каждый член Федерального собрания станет Героем России. А если избиратели решат «Достойны наказания», то президент или каждый член Федерального собрания сядут в тюрьму на срок своего пребывания у власти. Причем, судить власть каждый избиратель будет исключительно из собственного убеждения в ее вине и заслугах. И никто ему не будет указом в этом его вердикте хозяина своим слугам.

Каждый гражданин России получит реальный кнут и пряник для власти, и этими кнутом и пряником заставит президента и каждого депутата служить себе, а не их счетам в заграничных банках. Народ (демос) получит власть (кратос) и возникнет ситуация, которая и описывается словом «демократия». Других способов создать эту ситуацию нет.

Что в этом законе сложного и что в этом законе непонятного?

Это не месть депутатам или президенту. Если уж они довластвуются до того, что большинство народа не сделает их героями, а осудит, то их и четвертовать будет мало. Это всего лишь препятствие проникновению во власть подлецов и дураков. Но, поверьте, для нынешней власти нет ничего страшнее, чем перспектива такого закона. Не хотят они быть Героями России. Что-то чувствуют! Ведь вдумайтесь: власть не пугают ни цели фашистов, ни цели коммунистов, ее пугает закон о суде народа над властью, в ходе которого народ может сделать членов власти Героями России!

Вывод один: преступники у власти прекрасно понимают, что с принятием этого закона им придется передать власть честным и умным людям, они прекрасно понимают, чем им грозит этот закон, и делают все, чтобы народ России о нем ничего не знал.

В том числе и с помощью набранных властью в правоохранительные органы и суды преступников.

И вот тут есть такая «заковыка».

Некоторые умники, стремящиеся к депутатской кормушке, уверяют, что с таким законом никто во власть не пойдёт! Дебилы не понимают, что этим своим утверждением они уверяют, что во власть в России стремятся только тупые подонки, и других кандидатов в депутаты и в президенты у нас просто нет! И быть не может! Только подонки!

Да, сейчас в депутатах Думы России не просто бесчестные подлецы, но и просто дебилы, поскольку безответственное протирание штанов в Думе ума не добавляет.

Да, как ни жаль, но ведь и те люди, которые в «несистемной» оппозиции стремятся заменить этих кнопкодавов в депутатских креслах, мягко скажем, тоже «вызывают много вопросов».

Казалось бы – «куда ни кинь, везде клин».

А как хотелось бы и должно было бы быть?

Хотелось бы, чтобы «юноши наши со взором горящим» начали бы задумываться над тем, какое государство нам надо, и вместо компьютерных игр и сплетен в интернете, спорили бы об устройстве идеального государства, узнавая и применяя в спорах исторические экономические, военные, психологические и иные доводы, приходили к каким-то выводам в мечтах о своём идеальном государстве, и в ходе этих интеллектуальных занятий начинали представлять, с помощью каких изменений законов такое государство можно создать. То есть, по своим накапливаемым знаниям, становились законодателями.

Одновременно, чтобы эти юноши и девушки начинали работать в реальных делах, приучаясь к тому, что порученное дело обязательно к исполнению любой ценой, что данное ими обещание тоже обязательно к исполнению любой ценой! И чтобы годам к 45-50 такие, уже мужчины и женщины, выдвигали свои кандидатуры на выборах в депутаты Государственной Думы, и у нас была бы настоящая, умеющая работать, руководить и понимающая свою ответственность Дума, а не паноптикум подлости и тупости.

Заметьте, я ничего не говорю о «политических требованиях» к кандидатам. Какое нам дело до этого, если они по закону будут отвечать за последствия своего правления? Пусть будут левыми и правыми, фашистами или еврейскими расистами – отвечать они будут все вместе, как один человек, посему будут понимать, что главное - это не тараканы в своей голове, а удовлетворение их (депутатов и президента) хозяина – народа.

Но где взять таких кандидатов в депутаты? Ведь сегодня эти молодые «комиссары в пыльных шлемах» не будут десятилетиями готовить себя к этому шагу, - эти юноши мечтают о халявной работе депутатом и больших деньгах. А остальные (которые без «взора горящего») удовлетворяются дошираком и онанизмом.

Нет у нас нужных кандидатов в депутаты и президенты, ну нет! – уверяют нас местные знатоки народа.

Это не так!

Если бы в России не было людей ответственных и умеющих руководить, то граждане России уже давно сдохли бы от голода и холода. Просто эти люди, руководя предприятиями и фирмами, а иногда и городами, довольны своей работой и доходами, и прекрасно понимают, какое говно окопалось во власти в Москве. И что не они, умеющие работать и отвечать, а как раз эдакое тупое говно и нужно фашистам Кремля в Думе, а посему сегодня как раз говно и «победит» на любых выборах.

Так зачем это «счастье» лицам, умеющим руководить и отвечать за свою деятельность? Зачем им «колхоз» в виде Думы, в котором надо будет убеждать дураков в своей правоте, да и то – «по регламенту», поскольку «Дума России – это не место для дискуссий»? Зачем им надо снова становится типа студентами, чтобы вникнуть в смысл государственных проблем, которые перед ними встанут в Думе?

Зачем им всё это? Это если бы те же Зюганов или Жириновский не подались в политику и не стали кнопкодавами, то сейчас бы подрабатывали охранниками в супермаркетах, а толковым людям зачем компания этих зюгано-жириновских?

Да, конечно, наш закон об ответственности власти выметет зюгано-жириновских и им подобных из Думы - не будет у настоящих депутатов в коллегах нынешнего кнопкодавского маразма, - но остальные то вопросы остаются!

И вот тут надо применять власть. При начале войны мужчин призывают в армию вне зависимости от желания. А что делать?

Вот во время Гражданской войны в Красной Армии добровольно служило больше царских офицеров и генералов, нежели в Белой. А почему? Потому, что большевики им объясняли, что если они не станут добровольцами, то их расстреляют. Тем же способом привлекали добровольцев и в Белую Армию.

Или, скажем, какой-то царский вице-губернатор считал «западло» служить помощником какого-то рабочего, которому большевики получили управление губернией, но который не представляет, как это делается и что ему делать. Нет вопросов, насильно мил не будешь, но такого брезгливого вице-губернатора этот рабочий зачислял в заложники, и если «белые», захватив у «красных» город, расстреливали хоть одного рабочего или убивали вождей «красных», то красные соответственно расстреливали заложников. А что делать?

Власть для того и даётся, чтобы её употреблять.

Короче, при наступлении времени выборов депутатов Госдумы и президента, власть должна заставить наиболее толковых руководителей реальной экономики выдвинуть свои кандидатуры в кандидаты в депутаты и президенты. И пусть эти кандидаты в ходе предвыборной кампании протестуют и доказывают избирателям, что они не хотят быть депутатами, и что их толкают во власть насильно. А власть должна объяснять избирателям, почему и за что она их выдвинула насильно руководить Россией. И граждане должны решить, за кого голосовать – за этих руководителей, насильно привлекаемых к власти, или за остальных кандидатов, добровольно желающих стать депутатами.

Поймите, если в Государственной Думе депутаты будут отвечать за последствия своего правления, то в Думу будут подбираться люди не по умению болтать перед выборами – не по предвыборным обещаниям, а по умению руководить. Тупых балаболок в Думе на станет.

Поэтому, когда при принятии закона об ответственности власти и восстановления власти народа в России, для законодательной власти (на должности депутатов) не будет хватать умных, и умеющих работать граждан, то их придётся призывать во власть без их желания!

Ничего страшного, для России это дело обычное.