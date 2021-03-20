Кинорежиссёр К.Шахназаров, возможно, меньше занимается производством фильмов, переквалифицировался на политику. Постоянно участвует на передачах В.Соловьёва и на радио "КП". У Соловьёва говорит профессионально о том, что всё таки зря ликвидировали Союз. А вот на радио мне слышать не приходилось , однако есть комментарии.

Любая передача затрагивает упоминание о президенте, в том числе и из уст кинорежиссёра. "Путин выдающийся лидер. Ему удалось сделать в России удивительные вещи. Модернизирует страну. Строит мосты, предприятия, дороги. И страна, конечно, меняется. Мы находимся в геополитической борьбе, всё это сделать сложно".А в Советском Союзе не строили мостов, дорог, предприятий, пробивали километровые тоннели в горах. Спросите любого прохожего, что построил В.Путин? И сразу никто не ответит. Большинство скажут, что бандитское государство. И в чём же это лидерство заключается?

Я в сотый раз пишу, что в России богатый человек редко говорит правду. Он оценивает положение в стране по собственному благополучию. Страна вымирает, народ превратили в рабов с нищенской зарплатой. Карен, сколько в побеждённой Германии средняя зарплата рабочих? На наши деньги - 180 тысяч рублей. Это вы не знаете счёт деньгам, а мы трясёмся над каждой десяткой. А вы знаете сколько денег на строительстве мостов главный строитель положил в собственный карман? А деньги содраны с народа.

Однажды президент по поводу воровства при строительстве Олимпийских объектов сказа, что украли немного. Для него немного очень сильно отличается от немного рабочего. Ведь украли. После закрытия "Черкизона" директора объявили в розыск. Об этом говорил сам президент. И вдруг на строительстве Олимпиады президент встречается с ним и никто его не арестовывает. А сколько он вывез миллиардов долларов из России, построив золотую гостиницу. Назовите хотя бы одну контору где не воруют? А воруют даже в армии президента - ФСБ, Росгвардии. Действительно выдающийся лидер. Разворовывание бюджета пока не касается сраной интеллигенции, поэтому вас президент устраивает. А мы перебиваемся с хлеба на воду при выдающемся лидере. Вы хорошо разбираетесь в истории, в политике, но при этом напрочь забываете о народе, который вас кормит и кормит не так как сам ест. Думайте когда говорите и не обижайте народ, а то ведь могут и побить. Смотрю фильмы зимой в деревне делать нечего и везде драки, убийства, насилие, похищение людей в том числе и детей, пытки гораздо страшнее чем это творили фашисты. И это всё при выдающемся президенте.

В стране катастрофически не хватает средств, президент уже несколько раз собирал олигархов, предлагал амнистии капиталу с тем чтобы они вернули в страну миллиарды долларов на развитие экономики. И вот недавно по видео разговаривал с богатыми и снова просил инвестировать. Дураков нет среди олигархов. Они продолжают грабить страну и скоро это вылезет наружу. Абрамович построил новую яхту за 40 миллиардов долларов. Зачем она ему? Денег девать некуда. А президент, более того выдающийся, просите их вкладывать в экономику России. Ждите, хотя бы закрыли каналы вывода денег за пределы России, и это тоже выдающийся президент.

Журналист телекомпании АВС Джордж Стефанопулос задал вопрос Байдену. "Так вы знаете Путина? Вы думаете, что он убийца?" "Угу" ответил Байден. Это журналист спровоцировал американского президента и он прямо не сказал, что В.Путин убийца. Угу можно всяко истолковать если пригласить адвоката, который использует самый дорогой автомобиль с открытым верхом. Забыл имя.

А вообще есть в мире президенты, премьеры, которые руководят государством, чтобы они не были убийцами. Байден и журналист не имели ввиду, что президент сам брал пистолет и убивал. Нет речь идёт о руководителе государством и о его политике. В России убивают каждый день взрослых и детей, женщин и подростков. А почему так происходит? Да потому что в нашем случае Кремль создал такую систему при которой человеческая жизнь не стоит деревянного рубля. В России почти каждый день пожары с гибелью людей, скоро начнутся наводнения так как выпало снега больше чем в предыдущие года и будут смерти. Местная власть кроме собственных проблем больше ничем не занимается. Где специальные суда, которые в Союзе чистили дно рек? Всё сдали в лом и за границу, и это при выдающемся президенте.

Почему президент не оглашает Послание? Надо было озадачить Федеральное Собрание в конце прошлого года. Тянет поближе к выборам. Он не надеется, что на этих выборах победит "Единая Россия". Так думают и большинство нищего народа. Поэтому советники президента не могут придумать проекты на которые можно опереться в Послании. Всё уже было озвучено.

В.Володин откликнулся на реплику Байдена. По мнению председателя нижней палаты Парламента он оскорбил народ России. Мне так не показалось. Система, которую создал президент убивает народ каждый день и мало кто на это обращает внимание.

Вот что по этому поводу (системы) говорит М.Делягин. "Задача чиновников, насколько можно судить по их политике, заключается в разграблении страны, а когда вас грабят, вы живёте плохо. С.Глазьев назвал это "блатным феодализмом". Не перевелись в России умные и порядочные люди, которые очень хорошо понимают политику власти. Например, С.Михеев говорит: "Неполноценность власти, манипуляция сознанием граждан и есть демократия в бандитской России".

И вот снова на слуху у народа появился награждённый президентом Э.Сердюков. Он же теперь работает в "Ростехе". Объединяет в одну компанию, названную "корпоративный центр самолётостроения" компании "Сухой" и "МиГ", которые прекратили существование как самостоятельные юридические организации. Значит оптимизация здравоохранения ничему в Кремле не научила, она продолжает действовать. Не думаю, что рост выпуска самолётов увеличится. Неполадки возрастут. Оптимизация произошла и с нашим лидером компартии Зюгановым. Пишет в газете статью "Единое государство социализма - выбор абсолютного большинства". Надо бы добавить - "кроме коммунистов". 30 лет назад 17 марта 1991 года более 76 % граждан Советского Союза сказали на референдуме "Да сохранению Союза и социалистического устройства общества". А где же коммунисты? О них он ничего не пишет. "Попрание результатов референдума - тягчайшее преступление против Конституции и народа". Да это преступление, но коммунисты оказались на задворках истории. Они потеряли голос и поддержку народа. И их предательство продолжилось. "Уже через 9 месяцев после референдума, ни о чём не спрашивая народ, они объявили о прекращении существования СССР". Но ведь СССР создали коммунисты и они должны были выступить за признание референдума и задержания Ельцина, который не подчинился воле народа. Оставшиеся коммунисты предали сами себя и тех кто погиб защищая Родину. Кто же избирал Зюганова на лидерство партии? Он же предатель идеалов Ленинской партии. Значит оставшиеся коммунисты поддержали Зюганова не вмешиваться в ликвидацию Союза, а сохранить себя.